Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı - Son Dakika

Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara yemek desteği sunabilmek için Aşhanenin kapasitesini iki katına çıkardı.

Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara yemek desteği sunabilmek için Aşhanenin kapasitesini iki katına çıkardı. Aşhanenin gıda malzemesi tedarikinde artışa gidilirken, araç ve personel sayısında da takviye sağlandı.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının Türkiye'yi de etkisi altına aldığının açıklandığı günden bu yana gıda yardımları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde "1 Ekmek 1 Çorba", "Mahalle Mutfakları", "Evde Yemek Hizmeti" ve "Mobil Mutfak" gibi çalışmaların üretim alanı olan Aşhanede, korona virüs sürecinde vatandaşlardan gelebilecek her tür ihtiyacı karşılayabilmek için teyakkuza geçildi. İki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de Aşhaneden gıda yardımları aralıksız devam etti.


Alınan ilk tedbirin etki alanına giren 65 yaş üstündekilere Büyükşehir Belediyesi ulaştı


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ilk olarak 65 yaşın üstündeki vatandaşları etkiledi. Uygulanan kararlar karşısında zorluk çeken vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, 65 yaşın üstündeki yaş almışların evlerine kadar sıcacık yemeklerini ücretsiz bir şekilde ulaştırırken, bir yandan da Kriz Merkezine gelen talepler doğrultusunda gıda paketi yardımında bulundu.


Korona virüs sürecinde alınan yeni kararlarla ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların süreci en az sıkıntıyla atlatabilmeleri amacıyla gıda malzemesi ve yemek yardımları da devam ediyor. Özellikle dezavantajlı vatandaşlara yönelen Büyükşehir Belediyesi, Roman yurttaşlardan seyyar satıcılara, mevsimlik tarım işçilerinden ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine kadar birçok kişinin yanında yer alarak gıda kolisi yardımlarında bulundu.


Aşhanenin performans ve hizmet kapasitesi katlandı


Büyükşehir Belediyesi'nin 0324 533 37 21 numaralı Kriz Merkezine gelen ve her geçen gün artış gösteren talepler arasında gıda malzemesi önemli bir yer aldı. Yaşanan süreçte daha fazla vatandaşa ulaşmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede Aşhanedeki yemek üretim kapasitesini ve deposundan hanelere ulaşan gıda kolisi malzemelerini artırdı. Farklı birimlerden araç ve personel takviyesi sağlayan Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, yaşanan süreçte çalışma ve hizmet performansını iki katına çıkardı.


"Vatandaşların yapmış olduğu başvuruya istinaden gıda kolisini teslim ediyoruz"


Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Ulaş Yıldız, önceliklerinin 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve dezavantajlı gruplar olduğunu vurgulayarak, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmasına kısıtlama getirildikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in yönlendirmeleriyle gıda dağıtımına başladık. Vatandaşların Kriz Merkezine yapmış olduğu başvuruya istinaden evlerine gıda kolisi götürüp teslim ediyoruz. Önceliğimiz tabii ki 65 yaş üstü, dezavantajlı ve kronik rahatsızlığı olan gruplar. Dar gelirli vatandaşlarımızdan da gelen talepleri geri çevirmiyoruz. Hepsine yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.


"Hizmetimiz şu an bir önceki haftaya göre iki kat performansla devam ediyor"


Aşhanenin araç, personel ve malzeme kapasitesinde her geçen gün artış sağladıklarını kaydeden Yıldız, performans ve hizmet kapasitelerini son süreçte artırdıklarını belirterek, "Talepler gün geçtikçe artıyor. Biz de depomuzdaki kapasiteyi iki katına çıkardık. Araç filomuzu, dağıtım personelimizi artırdık. Hizmetimiz şu an bir önceki haftaya göre iki kat performansla devam ediyor. Bu şekilde katlanarak devam edecek. Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa sürede karşılamak istiyoruz. Buna yönelik de çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 17:18:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşhanenin kapasitesi iki katına çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]