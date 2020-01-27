ASHİB'den 345,5 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASHİB'den 345,5 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı - Son Dakika Ekonomi

ASHİB'den 345,5 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı

6 saat önce

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, 2019'da toplam 345,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

ASHİB'den 345,5 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı, System.String[]

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, 2019'da toplam 345,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl en çok kümes hayvanları etinin ihraç edildiğini aktardı.

ASHİB'in 2019'da 246 bin ton ürün ihraç ederek ülkeye 345 milyon 554 bin dolar döviz kazandırdığını ifade eden Yamanyılmaz, birliklerinin 80 bin ton ve 109 milyon dolar değerle en fazla kümes hayvanları etleri ile sakatatları ihraç ettiğini kaydetti.

Dış satımda Irak'ın geçen yıl 161 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 62,5 milyon dolarla Suriye'nin takip ettiğini anlatan Yamanyılmaz, Orta Doğu pazarındaki istikrarsızlık, jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerinin hayvansal gıda sektörünü alternatif arayışına yönelttiğini belirtti.

Yamanyılmaz, hedef pazar olarak seçtikleri Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.

Ali Can, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köydeki tek değirmen 3 asırdır dönüyor
Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:06:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASHİB'den 345,5 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]