Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinciliği kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinciliği kazandı - Son Dakika Spor

Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinciliği kazandı

25 dakika önce

Antalya'da gerçekleştirilen Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinciliği elde etti.

Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinciliği kazandı, System.String[]

Antalya'da gerçekleştirilen Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde birinciliği elde etti.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2. Ashihara Kata Kumite Avrupa Şampiyonası ile 1. Ferhat Özsert Kyokushin Kata Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Hollanda, Libya, Letonya, Kazakistan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 528 sporcu katıldı.

Türkiye'nin takım halinde birinciliği kazandığı organizasyonu, Kazakistan ikinci, Azerbaycan üçüncü tamamladı.

Ashihara Uluslararası Federasyonu (AİF) Başkanı David Jonkers, yaptığı açıklamada, Antalya'da 5 gün boyunca güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, her geçen gün daha fazla büyüdüklerini, şu an 26 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz de kyokushin-ashihara branşının her geçen gün geliştiğini görmekten gurur duyduğunu kaydetti.

AİF İkinci Başkanı ve Türkiye Temsilcisi Uğur Baran da kasım ayında Dünya Şampiyonası'nın da Türkiye'de yapılması konusunda karar alındığını bildirdi.

Kazakistan, Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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