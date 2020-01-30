Ashleigh Barty'den sürpriz veda!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 1 numarası Avustralyalı Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin yarı finalde karşılaştı.



Tie-break'e giden ilk seti 7-6 hanesine yazdıran 21 yaşındaki Kenin, ikinci seti de 7-5 alarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.



Rusya'da doğan, küçük yaşta ailesiyle Florida'ya yerleşen Kenin, 1995 yılından bu yana Williams kardeşler dışında Avustralya Açık'ta final gören ilk ABD'li sporcu oldu.



Kenin, 1 Şubat Cumartesi günün oynanacak final mücadelesinde Simona Halep-Garbine Muguruza maçının galibiyle karşılaşacak.