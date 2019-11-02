Son Dakika Haberleri: Ashleigh Barty finale yükseldi
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Ashleigh Barty finale yükseldi

6 saat önce

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 7. gününde, yarı finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşılaştı.

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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 7. gününde, yarı finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşılaştı.


Mücadeleye iyi başlayan Pliskova, ilk seti 6-4 aldı. Oyunun kalan bölümünde üstünlüğü ele geçiren Barty, ikinci seti 6-2, final setini ise 6-3 aldı ve rakibini 2-1 yenerek turnuvada finale adını yazdırdı.


Ashleigh Barty ile Elina Svitolina arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:27 
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