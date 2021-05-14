Ashleigh Barty, sakatlığı nedeniyle İtalya Açık'a erken veda etti

Tek kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty, İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda önde olduğu çeyrek final müsabakasında, sakatlığı nedeniyle korttan çekilmek zorunda kaldı.
İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde, Avustralyalı Barty ile klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Cori Gauff karşılaştı.
İlk seti 6-4 kazanan, ikinci seti de 2-1 önde götüren Barty, müsabakanın 29. dakikasında kolundan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Böylelikle Gauff turnuvada yarı finale yükselen tenisçi oldu.
Gauff yarı finalde, Iga Swiatek ile Elina Svitolina karşılaşmasının galibiyle oynayacak.
Kaynak: AA
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