Son Dakika Haberleri: Ashley Judd'ın Harvey Weinstein Hakkındaki Cinsel Taciz Suçlaması Düşürüldü
BBC

Ashley Judd'ın Harvey Weinstein Hakkındaki Cinsel Taciz Suçlaması Düşürüldü

30 dakika önce

ABD'nin Los Angeles kentinde federal mahkeme, Amerikalı aktristin Oscar ödüllü ünlü film yapımcısına yönelik cinsel taciz suçlamasını düşürdü.

Ashley Judd'ın Harvey Weinstein Hakkındaki Cinsel Taciz Suçlaması Düşürüldü, System.String[]
ABD'nin Los Angeles kentinde federal mahkeme, Amerikalı aktris Ashley Judd'in Oscar ödüllü ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz suçlamasını düşürdü.

Yargıç Philip Gutierrez kararına gerekçe olarak, California yasaları gereği Judd'ın cinsel taciz iddialarının Weinstein aleyhine açtığı davanın kapsamına girmemesini gösterdi.

Ancak mahkeme Judd'ın Weinstein'e yönelik bir diğer iddiasının ise dava konusu olabileceğine hükmetti.

Judd, 21 yıl önce kendisiyle ilgilenen Weinstein'e yüz vermediği için ünlü yapımcının hakkında karalama kampanyası başlattığını öne sürüyor.

Amerikalı aktris, Weinstein'in bu nedenle "Yüzüklerin Efendisi" filmlerinde rol almasını engellendiğini iddia ediyor.

Judd, Weinstein aleyhine Nisan 2018'de dava açmıştı.

'Kapıyı bornozla açtı, masaj yapıp yapamayacağımı sordu'

Ashley Judd, 1998'de Weinstein tarafından yeni projeleri görüşmek üzere Beverly Hills'teki lüks bir otele davet edildiğini söylemişti.

Judd, kahvaltılı bir iş toplantısı yapmayı beklerken, Weinstein'ın kendisini odaya çağırdığını, kapıyı üzerinde bornozla açtığını, masaj yapıp yapamayacağını veya duş alırken kendisini izleyip izleyemeyeceğini sorduğunu belirtmişti.

Suçlamaları reddediyor

Weinstein ise rıza olmadan cinsel ilişkiye girdiğine yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

Ancak ünlü yapımcı hakkında, tecavüz dahil 5 ayrı cinsel saldırı suçundan açılmış davalar var.

İki kadının Weinstein'i suçladığı bu davalar Mayıs ayında New York'ta başlayacak.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:31 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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