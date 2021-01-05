Aşı analiz çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Aşı analiz çalışmalarına başlandı

05.01.2021 15:22
Aşı analiz çalışmalarına başlandı, System.String[]

30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi.

30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına gönderildi. Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

Analiz sürecinde, aşının formülünün değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Ankara, Aralık, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı analiz çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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