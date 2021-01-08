Son dakika haber: İşte Covid-19 aşı odaları - Son Dakika

İşte Covid-19 aşı odaları

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner:

"Covid-19 aşıları 08.30- 24.00 saatleri arasında yapılacak"

"Aşı başvuruları E-Nabız ve hastane randevu sistemi ile oluşturulacak"

"Aşı olan vatandaşlarımız 15 dakika gözetim altında tutulacak"

ANKARA - Covid-19 aşılarının ülkemizdeki uygulama süreci ve aşı odaları hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, "Vatandaşlar aşı olmak için Aile Sağlık Merkezlerine veya hastanelere başvuru yapabilecek ve aşılama sabah 08.30'dan 24.00'a kadar sürecek" dedi.

Aşı başvurularının hastane başvuru sistemine benzer bir şekilde olacağını ifade eden Prof. Dr. Güner, "Aşı uygulaması için vatandaşlarımız öncelikle E-Nabız sisteminden randevu oluşturmaları gerekiyor. Randevu sırasında hangi gün ve saatin boş olduğu sistemden gözükecek ve sesli yanıt sistemi de yanıtlayacak. Randevuyu oluşturduktan sonra aşı uygulama merkezlerinde 08.30-24.00 saatleri arasında kendisine atanmış saatte orada bulunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Aşı olan vatandaşlarımız 15 dakika gözetim altında tutulacak"

Aşı olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir bekleme planı oluşturulduğunu belirten Güner, "Aşı odası havalandıktan ve temizlendikten sonra diğer aşı olacak vatandaşın sadece tek bir kişi olarak içeriye alınması gerekmektedir. Aşı olduktan sonra vatandaşların bekleme süreleri için uygun alanlar oluşturduk. Bu alanda bekleyen vatandaşların her ihtimale karşı olası bir olumsuzluk görülmesi üzerine müdahale odalarında gözetim altında tutulacak. Ülkemizde iki doz olarak 17 bin gönüllüye aşı uygulaması yapıldı ve herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı" ifadelerini kullandı.

Aşı randevu sisteminin diğer poliklinik randevu sistemine benzer şekilde uygulanacağına değinen Prof. Dr. Güner, "Randevu sistemi normal hastane randevu sistemiyle benzerlik gösteriyor. Ayrıca Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı ve yakında tamamlanması beklenen ve aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirme amaçlı olacak bir web sayfası da vatandaşların hizmetine sunulacak" değerlendirmesini yaptı.