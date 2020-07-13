Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak? - Son Dakika

Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak?

19 salgınına karşı aşı üretme yarışı sürüyor.

COVID-19 salgınına karşı aşı üretme yarışı sürüyor.

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Aşının insanlar üzerinde denemelerinin başladığına, kısa zamanda üretileceğine dair haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz.

Peki bu haberler ne kadar gerçekçi? COVID-19 aşısına dair ne gibi bir beklenti içinde olmalıyız?

Aşı bulunduktan sonra virüs mutasyona uğrarsa tüm çabalar boşa mı çıkar?

"Aşı milliyetçiliği" kavramı kendini nasıl gösterir?

Aşı belgeselimizin üçüncü ve son bölümünde, aşının üretim ve dağıtım aşamaların dair merak edilenleri Prof. Dr. Derya Unutmaz, halk sağlığı uzmanı Dr. Aysu Uygur ve virüs bilimci Dr. Semih Tareen ile aşı çalışmaları yapan Oxford Üniversitesi'nden Sarah Gilbert ve Moderna laboratuvarlarından Ray Jordan'a sorduk.

Haber: Mesut Ersöz - Esra Yalçınalp

Kurgu: Esra Yalçınalp

Grafik: Mesut Ersöz

Seslendirme: Aylin Yazan

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:32 

Son Dakika Sağlık Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak? - Son Dakika
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Son Dakika

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Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Kritik maçta goller arkaya geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:09
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
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