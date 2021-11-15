Üye Girişi
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz - Son Dakika

'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz

15.11.2021 14:58
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, daha önce acil servise başvuran hasta sayısında ortalama 600 olan rakamın, sonbaharda özellikle çocuklarda artan rinovirüs, nezle ve grip ile 2 binlere ulaştığını söyledi.

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, daha önce acil servise başvuran hasta sayısında ortalama 600 olan rakamın, sonbaharda özellikle çocuklarda artan rinovirüs, nezle ve grip ile 2 binlere ulaştığını söyledi. Çocuk vakalarda ciddi Covid-19 yükü görmediklerini belirten Asena, "Yetişkinlere Covid yükünün binmesiyle beraber bu durum, çocuk hastalarımıza da yansıyacaktır. Yine çocuk hastalarımızın getirdiği influenza ve gribin getireceği yükle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği gibi bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye aşı çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alışveriş merkezleri, parklar, kıraathaneler dahil mobil ekiplerle hem kent merkezinde hem de kırsalda aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Son açıklanan tabloda ikinci doz aşılama oranı yüzde 58,8'de kalan Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena, hastanenin 5 bin personelinin aşıyla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla çalışmalar yaptığını ama bunun sadece sağlık çalışanlarının kaldırabileceği yük olmadığını vurguladı.

'ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ HAL ORTAYA ÇIKABİLİR'Sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderlerine de aşı ikna çalışmalarına yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulunan Doç. Dr. Asena, "Daha önce acile başvuran hasta sayısı 500-600 arasındayken şu anda 2 binli rakamları konuşuyoruz. Sonbahar ve ilkbahar hem çocuk vakaların hem göğüs hastalarının çok yoğun olarak başvurdukları dönemler. Bu minvalde eğer Covid yükü de bunun üzerine eklenirse altından kalkamayacağımız bir hal ortaya çıkabilir. Şu an güzel günlerimiz, bugünlere ulaşmak için çok çaba sarf ettik. Bugünleri tekrar elimizden kaçırmama adına, özgür bir şekilde dolaşma adına bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye çağrımız; aşılarımızı tamamlayalım. Çocuk hastalarımız 2 yıldır uygulanan maske ve mesafe kuralı nedeniyle virüse aşina değildi. Bu minvalde bir anda okulların açılması, toplumda maske, mesafe kuralına riayet edilmemesiyle çocuklar daha önce karşılaşmadıkları virüslerle kümülatif bir şekilde karşılaşmaya başladı. Covid yükü şu an pediatrik çocuk hastalarımızda var diyemeyiz. Genelde rinovirüs, nezle ve grip nedeniyle başvuruluyor hastanelere. Son 2 yıldır çocuk vakalarda ciddi bir Covid yükü görmedik fakat yetişkinlere Covid yükünün binmesiyle beraber bu çocuk hastalarımıza da yansıyacaktır. Yine çocuk hastalarımızın getirdiği influenza ve gribin getireceği bir yükle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirttiği gibi bir an önce Diyarbakır'a ve bölgeye aşı çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.


'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz
'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi 15:58 Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü 15:53 Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi 15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı 15:43 Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:34 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret 14:51 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği 14:14 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Bekleyip geçmesine izin verdiler 12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Bekleyip geçmesine izin verdiler

Son Dakika Haberleri
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:53 Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
15:40 Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti
15:33 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi
15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek
14:50 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
14:45 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Sınır birliklerine talimat verdiler         
15:55
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok         
15:49
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Tarlanın yarısını sürdükten sonra "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı Tarlanın yarısını sürdükten sonra "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı         
14:56
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı         
12:32
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı         
11:54
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü         
11:31
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 16:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: 'Aşı' çağrısı yapan başhekim: Grip yüküyle çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement