"Aşı çalışmaları en az 8 ay ile 1 yıl arasında sonuç verebilir" - Son Dakika
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"Aşı çalışmaları en az 8 ay ile 1 yıl arasında sonuç verebilir"

6 saat önce

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Dünya Sağlık Örgütünün aşı çalışmaları ile alakalı açıklaması var. En az 8 ay ile 1 yıl arasında aşı çalışmalarının sonuç vereceğini söylüyorlar.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Dünya Sağlık Örgütünün aşı çalışmaları ile alakalı açıklaması var. En az 8 ay ile 1 yıl arasında aşı çalışmalarının sonuç vereceğini söylüyorlar. Bu anlamda Çin'de çalışmalar devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı. Çin'deki aşı çalışmalarına değinen Önen, "Bu iş ilk başladığı günden beri gerek Çin'deki, gerekse dünya genelindeki bilim adamlarının koordine şekilde aşı çalışması, tedavi süreçlerini hızlandırma çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün aşı çalışmaları ile alakalı açıklaması var. En az 8 ay ile 1 yıl arasında aşı çalışmalarının sonuç vereceğini söylüyorlar. Bu anlamda Çin'de çalışmalar devam ediyor. Burada oluşturulan heyetlerde bazı aşı türleri geliştiriliyor ve bunlar gönüllü hastalar üzerinde denenmeye başlandı. Hastalar üzerinde denenen aşıların da sonuçlarını vermesinin 6 ayı bulacağı tahmin ediliyor. Şu aşamada Çin'de veya başka bir yerde bu işin bulunduğu, tedavisine başlandığı tarzında bir şey söylemek için erken. Aynı zamanda tedavi süreçlerini hızlandıran bazı ilaçların üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu ilaçlardan da biz Türkiye'ye gönderdik. Onların da tedavi süreçlerinde 11-12 günlük süreleri 1-2 güne düşürdüğü iddia ediliyor. Türkiye'den olumlu haberler alırsak bunlardan daha fazla göndermek için burada bekliyoruz" dedi.

"YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR ÇİN'DEN KAYNAKLANAN BİR VAKA YOK"

Büyükelçi Önen, "Tamamen bir mücadelenin bittiğini, bir mücadeleyi tamamen yendiğini söylememiz için çok erken. Çünkü Çin çok büyük coğrafya. Özellikle Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde başlayan bu süreçte ilk önce orayı karantina altına aldılar. Çin ile olan ilişkileri kestiler, ulaşım imkanlarını kestiler, orada hapsetmeye çalıştılar. Diğer eyaletlerde de bu salgın görüldü. Yaklaşık 10 gündür Çin'den kaynaklanan bir vaka yok. Bu anlamda kontrol altına alınmaya başlandı. Şu anki günlük vakaların sayıları yurt dışından gelen ağırlıklı Çinli vatandaşların oluşturduğu yeni vakalar geliyor. Bunların sayısı da bugün itibarı ile 842 olarak açıklandı. O yüzden Çin bu konuda ciddi tedbirler uyguluyor. Yurt dışından Pekin'e olan bütün uçuşları civar havalimanlarına yönlendirdi. Diğer büyük şehirlerde bazı havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatıp, civar havalimanına yönlendirdi. Yurt dışından gelen tüm vatandaşlar ülkeye girerken test yapılıyor, herkes 14 günlük zorunlu karantinada tutuluyor" ifadelerini kullandı.

"HERKES TAM ANLAMIYLA SOSYAL HAYATA DÖNMÜŞ DEĞİL"

Çin'de hayat normale döndü demek için çok erken olduğunu söyleyen Büyükelçi Önen, sözlerine şöyle devam etti:

"Çin'in kendi içindeki seyahatlerin tamamına döndü denebilir ama buradan ve yurt dışından gelen vakalarla birlikte ikinci salgına, ikinci bir dalgaya dönüşebileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle tedbirler hala sıkı. Sosyal hayata dönülüyor mu? Yavaş yavaş farklı kademelerde bunları gevşettiğini, kademeli olarak düşürdüklerini gözlemliyoruz. Herkes tam anlamıyla sosyal hayata dönmüş değil. Üç ayı geride bıraktık, vatandaşların kurallara çok iyi riayet etmesiyle birlikte sonuç verdiğini görüyoruz."

Büyükelçi Emin Önen, "Çin'i aslında bir kıta olarak kabul edip, eyaletleri de ülke olarak görürsek, çok büyük bir coğrafyada kontroller değil, sadece Hubei eyaletinde başladığı için Hubei eyaletini karantina altına almaya başladılar. Hubei eyaletinin 60 milyonluk bir nüfusu ve 600 milyar doların üzerinde ekonomik büyüklüğü var. Kıyasladığınız zaman ülke olarak görmemiz gerekiyor. İlk önce bu tedbirler burada alınmaya başladı. Burada alınan sıkı tedbirler sayesinde diğer eyaletlere sıçradığını ya da az sıçradığını gördük. Hiçbir ülkenin başka bir ülke ile kıyaslanması doğru değil. Ülkelerin sağlık alt yapısı, sağlık ve kültür dokusu çok farklı, sorunu algılama yöntemi farklı, kurumlar arası koordinasyonları farklı. Başarılı olan ya da başarısız olan ülkelerle Türkiye'yi kıyaslıyor. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü, insanların dayanışma gücü kuvvetli. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreyi çok dikkatli geçirirsek, çok kısa bir süre içinde kontrol altına alacağımızdan şüphem yok. Ülkemiz hem çok güçlü hem de kurallara riayet edildikten sonra üstesinden gelinecek bir konu olduğunu düşünüyorum" dedi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Abdulkadir Emin Önen, Türkiye, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:35 Kaynak: İHA

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