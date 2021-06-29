Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı - Son Dakika

Koronayla mücadele kapsamında yapılan aşılama hizmeti, tüm ülkede hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı. Türkiye'de bir ilke imza atılarak başkent Ankara'da tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde aşı hizmeti başladı.

"AŞI OLMAK İSTEYENLERİN KOLUNU SIYIRMASI YETERLİ"

Uygulamayla ilgili bilgilendirmeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" sözlerine yer verdi.



VAKALAR 5 BİN SINIRININ ÜSTÜNDE

8 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 431'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 58 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 634'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi.