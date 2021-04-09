Aşı çalışmaları hızla devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen 4 aşamalı aşı takvimi hızla ilerliyor. Birinci takvimde yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralardaki görevlilerin aşılamaları tamamlandı. İkinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim, gıda, taşımacılık sektörlerinde çalışanlar ile 60 yaş ve üzeri bireylerin ve eşlerinin aşılanmasına başlandı. İkinci aşamada toplam 18 milyon doz aşı uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Aşılama sayısı İstanbul'da 3 milyon, Ankara'da da 1,5 milyona yaklaşırken, İzmir'de ise 1 milyon 200 bini geçti. Türkiye bu başarısıyla, ikinci dozu tamamlayan ülkeler arasında ilk 10'da yer aldı.

Korona virüs bilim kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda üçüncü aşamada kronik hastalar ile sırasıyla 50 ve 18 yaş aralıkları aşılanacak. Dördüncü ve son aşamada da sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar yer alacak.

Türkiye'de şu ana kadar 35 milyona yakın aşı tedarik edilirken, Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı ülkeye giriş yapacak.

(İHA)