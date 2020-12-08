"Aşı çalışmaları umut verici ama zaman gerekli" - Son Dakika

"Aşı çalışmaları umut verici ama zaman gerekli"

08.12.2020 11:27

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, aşı çalışmalarının koronavirüs için umut verici olduğunu, ancak biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, aşı çalışmalarının koronavirüs için umut verici olduğunu, ancak biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Koronavirüs için çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen aşı çalışmalarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, çalışmaların umut verici olduğunu, ancak hastalığın henüz yeni yeni tanınmaya başlandığı için aşılar hakkında değerlendirmede bulunmak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

"İLK GÜNLERE NAZARAN KORONAVİRÜSÜ BİR NEBZE DE OLSA TANIDIK"

Koronavirüs salgınının ilk görülmeye başlandığı dönemlerden bu yana önemli bir yol kat edildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Alış, "İlk günlere nazaran koronavirüsü bir nebze de olsa tanıdığımızı söyleyebiliriz. Hastalığın ilk görüldüğü günlere nazaran elimizde artık daha çok akademik ve bilimsel çalışma, daha çok bulgu var. Ancak bu bulgular, hastalığın seyri ve semptomlar da değişkenlik gösteriyor. Söz gelimi ilk dönemlerde ishal şikayetiyle başvuran hastaların sayısı daha fazlayken, bugün ishal bulgusuyla gelen hasta sayısı daha az. Tam ters istikamette ilk dönemlerde ateş bulgusu daha azdı, şimdi daha fazla. Yine ilk dönemlerde balgam gördüğümüzde koronavirüs teşhisinden uzaklaşabiliyorduk. Şimdiyse şikayetlerin çoğunun arasında kanlı balgam var. Halsizlik, bel ve sırt ağrıları ise halen en çok gördüğümüz şikayetler" diye konuştu.

"BEN DEĞİL BİZ OLMA ZAMANI"

Koronavirüs sürecinde, hastalığın Türkiye'de görüldüğü ilk dönemler olan Mart-Nisan 2020'ye göre bugün yeni bir döneme girildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alış, "İlk günlerde önlemler daha sıkıydı. Özellikle yaz aylarında, vaka sayılarında yaşanan düşmeyle de birlikte sanıyorum bir rehavete girildi. Biraz da bazı tedbirler, bir zaman sonra vatandaşta yılgınlığa neden oldu. Ancak önümüzde bizi daha zorlu günler bekliyor. Bu kış biraz zor geçecek. Bu nedenle 'ben' değil 'biz' düşüncesiyle hareket etmemiz gerek. Çünkü tam da mevsimsel grip ve soğuk algınlıklarının başlama dönemindeyiz. Bu sorunları yaşayan insanların 'Korona oldum' paniği de söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

"HASTALIĞIN KAÇINCI GÜNDE TESPİT EDİLDİĞİ DE ÖNEMLİ"

Hastalığın tedavisinde bilhassa bulguların şiddetine ve altta yatan kronik hastalık olup olmadığına dikkat edildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Alış, "Temel tedaviler aslında her hastaya benzer şekilde uygulanıyor. Ancak hastanın semptomları şiddetliyse, yaşı belli bir seviyenin üstündeyse ve kronik rahatsızlığı varsa, bu hastalara yatış prosedürü uygulanıyor. Bunun dışındaki hastalara evde izolasyon uygulanıyor. Bundan başka hastalığın kaçıncı günde tespit edildiği de önemli bir kriter. Kan sulandırıcı ilaçlar önemli bir araç. Kortizol türevi ilaçlar artık daha aktif uygulanıyor" dedi.

"OBEZİTE VE DİYABET EN BÜYÜK RİSK"

Altta yatan kronik hastalığı bulunan vakaların  koronavirüs hastalığı için daha riskli vakalar olduğunun artık herkesçe bilindiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Alış, "Ancak bunların arasında öyle bir grup var ki, kronik hastalığı bulunanlar arasında da en risklisi diyebiliriz. Kişisel gözlemime dayanarak, obezite ve diyabet sorunu yaşayan hastalar, koronavirüs için en büyük risk grubunu oluşturuyor ve bu vakalar hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Nitekim bu iki hastalık, yani obezite ve diyabet de birbirini tetikleyebilen hastalıklar. Bu nedenle bu gruba girenlerin ekstra dikkatli olmasında yarar var" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Alış, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü grupların risklerini de şöyle sıraladı: "20 yaş altı vatandaşların en büyük riski taşıyıcılık. Kendisi belki hasta olmuyor ama hastalığı alıp eve götürebiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlarda ise yaş nedeniyle kronik hastalık riski söz konusu."

"EN YAKINLARIMZDAN BULAŞIYOR"

Hastalığın insanlara en yakınlarından ve en sevdiklerinden geçme riskinin çok daha yüksek olduğunun altını çizen Dr. Alış, "En çok duyduğumuz öykü, 'Ben aslında çok dikkat ediyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. Ama geçenlerde oğlum geldi, torunum geldi' şeklinde oluyor. Dolayısıyla koronavirüse yakalanan hastalara bu virüs en yakınlarından ve en sevdiklerinden geliyor" şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Alış, şöyle devam etti: "Bu açıdan hastalığın hızını kesebilecek her türlü kısıtlama ve uygulamaya muhtaç durumdayız. Çünkü sağlık çalışanları, kapıdaki güvenliğinden başhekimine kadar inanılmaz bir özveriyle mücadele ediyor. Bu bir 100 metre koşusu değil. En erken Mart-Nisan 2021 tarihlerine kadar devam edecek olan bir maraton. Bu nedenle tüm önlemlere hassasiyet göstermeliyiz."

"SEMPTOMU OLANLAR İLAÇLARI KULLANMALI"

koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili tartışmalara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Alış, "Bugün semptom göstermeyen ve kendini iyi hisseden hastanın 4 gün sonra nasıl olabileceğinin bir garantisi bulunmuyor. Bu nedenle koronavirüs tanısı konan hasta, eğer semptom gösteriyorsa, verilen ilaçları kesinlikle kullanmalı. Tabii ki kendi özel durumlarını ilaçları getiren filyasyon ekibiyle değerlendirmelerinde yarar var. Tekrar söylemek gerekirse, koronavirüs'ün seyrini altta yatan kronik hastalık ve hangi gün müdahale edildiği gibi etmenler de belirliyor. Dolayısıyla, zaman zaman ne yaparsak yapalım hastalık ağırlaşıyor. 'İlaç kullanmadan önce iyiydi, ilaca başladıktan sonra ağırlaştı' iddiaları ancak istisnai durumlarda geçerlilik kazanabilir. Belki ilaç hastalığın ağırlaşmasını o kadar durdurabildi, bilemeyiz" şeklinde konuştu.

"SEMPTOM VARSA HEMEN TEST YAPTIRIN"

PCR testlerinde yaşanan kimi hataları da değerlendiren Dr. Öğr. Esra Alış, "Bu çoğunlukla yanlış zamanda test yaptırmaktan kaynaklanıyor. Temasta olduğumuz bir şahsın pozitif çıkması üzerine, semptom yoksa hemen test yaptırmak çok hatalı bir davranış. Semptom varsa hemen test yaptırmak doğru tabii. Ancak Türkiye için ortalama bulaş süresi 5 ila 7 gün arasında değişiyor. Dolayısıyla, eğer semptom yoksa, temastan en az 7 gün sonra test yaptırıldığı takdirde daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilir. Çünkü hemen ertesi gün test yaptırıldığında virüs henüz testle tespit edilecek yoğunluğa ulaşmamış olabiliyor. Vatandaş da 'Ben test yaptırdım, negatif çıktı' diye rehavete kapılabiliyor. Dolayısıyla birkaç gün bekleyip sonra test yaptırmak hem testin isabeti açısından hem de sağlık sistemine fuzuli yük bindirmemek açısından daha doğru bir hareket. Çünkü gereksiz yaptırılan her test fazladan bir külfet oluyor" diye konuştu.


Aşı çalışmaları umut verici ama zaman gerekli

Enfeksiyon Bölümü, Koronavirüs, Türkiye, Nisan, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Aşı çalışmaları umut verici ama zaman gerekli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Salgın döneminde vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan, kredi ve kart borçlarıyla ilgili uygulamanın süresi uzatıldı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Eline aldığı çekiçle 5 ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada Eline aldığı çekiçle 5 ATM'yi paramparça etti! O anlar kamerada         
10:14
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı         
09:37
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:30:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Aşı çalışmaları umut verici ama zaman gerekli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei