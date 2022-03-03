Aşı çalışmaları yürüten Iraklı mikrobiyolog "can güvenliği" nedeniyle faaliyetlerini yarıda bıraktı - Son Dakika
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Aşı çalışmaları yürüten Iraklı mikrobiyolog "can güvenliği" nedeniyle faaliyetlerini yarıda bıraktı

03.03.2022 15:27

Irak'ta üç yerli aşı mucidi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Vefa Hamidi, kişisel çabalarıyla geliştirdiği aşılara yenisini eklemek istiyor ancak çalışmalarını durdurması yönünde tehditler aldığını ifade ediyor.

Irak'ta üç yerli aşı mucidi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Vefa Hamidi, kişisel çabalarıyla geliştirdiği aşılara yenisini eklemek istiyor ancak çalışmalarını durdurması yönünde tehditler aldığını ifade ediyor.

Bağdat'ta uzman hekim olan eşini kanser nedeniyle bir süre önce kaybeden Dr. Vefa Hamidi, bugünlerde yine kanser olan 3 yaşındaki oğlunun tedavisi ve aşı çalışmalarının zorluklarıyla mücadele ediyor.

Mikrobiyolog Hamidi, tifo, karaciğer hastalığı ve prostat kanserine karşı aşı geliştirmiş ve bu aşıların patentini de almış durumda.

"Kişisel çabalarım ve imkanlarımla çalıştım"

Çalışmalarına dair AA muhabirine konuşan Hamidi, "Irak'ta standart mikropların yurt dışından ithalatı zor. Tifo aşısı geliştirdim ve bunun için Iraklı hastaların kanını kullandım ve bu aşı güçlü bağışıklık sağladı." dedi.

Prostat ve hepatit hastalıkları için de aşı geliştirdiğini söyleyen Hamidi, bu konuda yetkili mercilerden destek alamadığını dile getirdi.

Hamidi, "Tamamen kişisel çabalarım ve imkanlarımla çalışarak, geliştirdiğim tüm aşıların patentini aldım." diye konuştu.

Irak'ta gerekli tıbbi ortam ve laboratuvar imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çeken Hamidi, sözlerine şöyle devam etti:

"Herhangi bir çalışma geliştirmek için kentten kente geçerek uygun laboratuvar ortamlarını bulmak gerekiyor. Irak'ta benim gibi tüm mikrobiyoloji uzmanları istenilen düzeyde laboratuvar ortamından mahrum.

Ayrıca aşı çalışmaları için istenilen malzemelerin çoğunu da yurt dışından getirtmek zorundayız. Bu da çoğu zaman bir araştırmacı için külfetli oluyor. Maddi imkanlar sınırlı olduğu için sahip olduğun düşünceyi birden fazla araştırmacıyla birlikte geliştirmek zorunda kalıyorsun."

Can güvenliği nedeniyle çalışmalarını yarıda bıraktı

Hamidi, yeni aşısı için ülkesinde uygun çalışma ortamı bulamadığını ifade ederken, detay vermeksizin farklı çevrelerden çalışmalarını durdurması yönünde tehdit aldığını söyledi.

"Ben, bilim insanıyım. Geliştirdiğim çalışmalar kağıt üzerinde ve devlet kurumu binalarındaki raflarda kalınca hiçbir faydası ve anlamı olmuyor." diyen Hamidi, şunları aktardı:

"Diğer araştırmacılar gibi bende birçok kapıyı çaldım. Ama Irak'ta mucitleri koruyan yasalar ve tahsis edilen bütçeler bulunmuyor. Araştırmacı bir bakanlık müessesi bünyesinde çalışamazsa işi zor ve yorucu oluyor. Parlamento da mucitleri teşvik edecek herhangi bir yasa çıkarmadı. "

Mikrobiyolog Hamidi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yılan zehrine karşı antikor geliştirmek istedim ve bunun için çok riskli olan yılanları bile temin ettim. Ancak birtakım sebeplerden ötürü benim ve ailemin can güvenliği tehlikeye girince çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldım. İmkanlar ve güvenli ortam sağlanırsa bu aşıyı geliştirmeyi isterim."

Aşı çalışmaları yürüten Iraklı mikrobiyolog can güvenliği nedeniyle faaliyetlerini yarıda bıraktı
Aşı çalışmaları yürüten Iraklı mikrobiyolog can güvenliği nedeniyle faaliyetlerini yarıda bıraktı
Aşı çalışmaları yürüten Iraklı mikrobiyolog can güvenliği nedeniyle faaliyetlerini yarıda bıraktı

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Mikrobiyoloji, Kanser, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşı çalışmaları yürüten Iraklı mikrobiyolog 'can güvenliği' nedeniyle faaliyetlerini yarıda bıraktı - Son Dakika


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