Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır - Son Dakika Ekonomi

Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır

49 dakika önce

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Turan, "Daha önceki SARS aşısını hayvan testleri aşamasında bırakmıştık. Şimdi aynı platformda devam ediyoruz.

Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır, System.String[]

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Turan, "Daha önceki SARS aşısını hayvan testleri aşamasında bırakmıştık. Şimdi aynı platformda devam ediyoruz. İşe yarayıp yaramadığı 6 ayda anlaşılır, tamamlanması ise iki yılı bulabilir" dedi.

Sanofi Pasteur, Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:06 
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