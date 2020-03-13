Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Turan, "Daha önceki SARS aşısını hayvan testleri aşamasında bırakmıştık. Şimdi aynı platformda devam ediyoruz. İşe yarayıp yaramadığı 6 ayda anlaşılır, tamamlanması ise iki yılı bulabilir" dedi.