Aşı çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına duygulandıran hediye - Son Dakika

Kayseri'de korona virüs aşısı yaptırmak için camide bulunan sağlık çalışanlarının yanına gelen yaşlı kadın, havanın soğuk olduğunu söyleyen sağlık çalışanlarına kendi ördüğü patikleri hediye etti.

Kayseri'de aşılanmanın başlamasıyla beraber sağlık çalışanları yoğun mesai harcıyor. Kış mevsiminin bütün zorluklarına rağmen yılmadan mesailerini sürdüren sağlık çalışanlarına gittikleri yerlerde mahalle sakinleri ilgi gösteriyor. Develi ilçesinde bulunan Çarşı Camii'ne gelen sağlık çalışanları Hülya Taşar ve Safiye Kale de zor şartlara rağmen vatandaşlara aşı yapıyor. Havanın soğuk olmasından dolayı ayakları üşüyen sağlık çalışanlarına, aşı yaptırmak için gelen yaşlı bir teyze, kendi elleriyle ördüğü patikleri hediye etti.

Teyzenin hediyesi sağlık çalışanlarını duygulandırdı. - KAYSERİ