AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR - Son Dakika
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AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR

6 saat önce

"Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik"Beyza Nur GÜLER - İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜSE karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik.

AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR, System.String[]

"Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik"

Beyza Nur GÜLER - İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜSE karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" dedi.

Koronavirüse karşı tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaşıyor.

Ovalı dün attığı tweet'te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik" dedi. Ovalı, "Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini  beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuc: Test tekrarı..." bilgisini verdi

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Ovalı'nın laboratuvardan görüntü ve fotoğraf paylaşımları

-Ovalı'nın iki gün önce video konferansla yaptığı açıklama


Beyza Nur, Acıbadem, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:38 Kaynak: DHA

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