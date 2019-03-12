Son Dakika Haberleri: Aşı Candır Hayat Kurtarır

Aşı Candır Hayat Kurtarır

51 dakika önce

Menteşe Belediyesi ve Muğla Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen Aşı Candır Hayat Kurtarır Paneli Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Aşı Candır Hayat Kurtarır, System.String[]

Panel Uzman Dr. Mürşide Tunçel Başoğlu'nun 'Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı olsun' fotoğraf sergisi ve kokteyl ile başladı.

Serginin ardından Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Taner, 'Aşı karşıtlığı ve sonuçları, aşı ile ilgili yanlış bilinenler' konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Taner sunumunda ayrıca 'Sağlığın korunmasında aşının yeri, aşı sayesinde artık görmediğimiz ölümcül hastalıklar' konularında da katılımcıları bilgilendirdi. Panele çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:29 Kaynak: Bültenler

Ege Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı Son Dakika! Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Eskişehir'de TOKİ Konutlarına Yoğun İlgi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşı Candır Hayat Kurtarır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]