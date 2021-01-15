Aşı: Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği CoronaVac'ın etkinlik oranları Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da neden farklı?

Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı ne kadar etkili olduğuyla ilgili olarak Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da açıklanan veriler arasında büyük farklar var.

Aşının özellikle Brezilya'daki sonuçları tartışma yarattı.

Brezilya'da denemeleri yürüten Butantan Enstitüsü aşının etki oranının; orta ve ağır vakalarda yüzde 100, tedavi gerektiren hafif vakalarda ise yüzde 78 olduğunu açıkladı. Ancak, aşıdan sonra hastalığı çok hafif ve ayakta geçirenler de eklendiğinde aşının genel etkinlik oranı yüzde 50,8'e düşüyor.

Bu oran Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 50 barajının üstünde olsa da, bilim insanları da ülkelere göre değişen sonuçları anlamaya çalışıyor.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Çalışma Grubu'ndan Prof. Dr. Murat Akova, CoronaVac aşısıyla ilgili olarak üç ülkedeki farklı sonuçları değerlendirdi.