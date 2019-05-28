Asi Çingene Carmen Flamenko Yorumuyla Festival'de

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, opera ve dans severlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.30 Mayıs 2019 Perşembe akşamı 21.00'de DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı'nda İspanyol Efsanesi Carmen, köklerine dönüyor. Günümüzün en iyi Flamenko Topluluklarından De Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle tutkulu aşkın asi kızı Carmen'i yorumluyor.

Fransız besteci Georges Bizet'nin konusunu ProsperMérimée'in Carmen adlı kısa romanından alan dört perdelik operası 1875'deki ilk sahnelenişinde genel ahlaka aykırı bulunup ret edilse de bestecisinin ölümünden sonraki sahnelenişinde büyük yankı uyandırır. Carmen, çevresindeki tartışmalar, çatışmalar, tereddüt ve ön yargılar ne olursa olsun günümüzde bu eser opera repertuarının en çok ilgi toplayan eseri konumundadır.

33. Uluslararası İzmir Festivali'nde İspanyol köklerine geri dönen Carmen,Flamenko'nun ana vatanı olan Seville'den esinlenen Bizet'in temasını ve Carmen'i yeni Flamenko ruhuyla harmanlıyor. Fransız romanına dayanan bu bale, Bizet'in opera versiyonunda gösterilen femme-fatale klişesini sökerek, Carmen'i kendisini çevreleyen uyumluluk ve klişelerden yararlanan, zamanının ilerisinde olan, mücadele eden bağımsız bir kadın olarak gösteriyor.

Olağanüstü müziği ve harika danslarıyla Carmen By Mérimée, 30 Mayıs 2019 akşamı İzmirlileri DEÜ. Sabancı Kültür Sarayı'nda bekliyor. Etkinliğin az sayıda kalan biletlerine Biletix'den ulaşmak mümkün.