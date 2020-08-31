Aşı deneyleri eylülde başlıyor - Son Dakika

Aşı deneyleri Eylül ayında başlıyor. Çin, Almanya ve ABD'nin ortak yürüttüğü iki ayrı aşı çalışmasında sona gelindi. Faz 3 gönüllü insan denemelerinin bir bölümü başlıyor. Türkiye'de de bu denemeler 10a yakın merkezde yapılacak. Ülkemizde gönüllü adaylar arasında sağlık çalışanları öne çıkıyor. Aşı olunduktan sonra da gönüllüler takip altında tutulacak, sonuçlar değerlendirilecek.

(İHA)