Aşı dolandırıcılarına karşı uyarılar art arda geliyor: Ölüme bile neden olabilir - Son Dakika

Aşı dolandırıcılarına karşı uyarılar art arda geliyor: Ölüme bile neden olabilir

21.02.2021 08:09

Sağlık Bakanı Koca, korona aşısının ülkemizde ücretsiz olarak yapıldığını belirtmiş, vatandaşlara ulaşıp aşı satmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyarmıştı. Koca'nın ardından uyarılarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan da, "Bu aşılar ölüme kadar varan tehlikeli sonuçlara yol açabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı dolandırıcılarına karşı uyarmış ve "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulu'nca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"SAĞLIK KURULUŞLARI DIŞINDA YAPILAN AŞIYI SATIN ALMAYIN"

Vatandaşları, yurtdışından aşı getirdiğini söyleyerek satmaya çalışan kişiler konusunda uyaran bir başka isimse Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan oldu.

Hürriyet'in haberine göre Prof. Dr. İlhan şunları söyledi;

" Türkiye'de aşı sırayla ve devlet kontrolünde yapılıyor. 'Aşınızı erkene alalım, yurtdışından aşı getiriyoruz, Çin aşısı ya da Alman aşısı satalım size' gibi sözlerle vatandaşlara ulaşanlar olmuş. Koronavirüs aşısı Türkiye'de ücretsiz. Herkes sırası geldiğinde aşısını olacak. Yurtdışında parayla aşı satan ülkeler var. Ancak buradan aşı getirdiğini iddia eden kişiler sahte aşı yapıyor da olabilir. Bu büyük bir suç. Tavsiyemiz kimse sağlık kuruluşları dışında yapılan aşıyı satın almasın.

"KİMSE ÜCRET ÖDEYEREK ÖNE GEÇEMEZ"

O kişilerin getirdiği ve fahiş fiyatla sattığı aşıların içinde ne olduğunu kimse bilemez. Bu aşılar ölüme kadar varan tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Vatandaşlarımız HES sistemini yüklesin, e-Nabız'dan ya da aile hekimlerinden sıralarını takip etsin. Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında aşı sırasında hangi gruplara gelindiği bilgisi mevcut. Kimse ücret ödeyerek öne geçemez."

Aşı dolandırıcılarına karşı uyarılar art arda geliyor: Ölüme bile neden olabilir

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşı dolandırıcılarına karşı uyarılar art arda geliyor: Ölüme bile neden olabilir - Son Dakika


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