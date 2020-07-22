Aşı gelişmeleriyle piyasalar yükseldi

Küresel piyasalardaki Covid-19 aşısı iyimserliğiyle yaşanan yükselişler kripto para piyasalarına da yansıdı ve Bitcoin 9,350 doları da aştı. Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 28'i gerilerken, ilk 10 birim arasında eksiye geçen olmadı.

Genel satış dalgasıyla 50 milyar doların altına çekilen 24 saatlik işlem hacmi yeniden yükselerek 62 milyar doları da aştı.