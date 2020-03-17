Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma altyapısını oluşturan kuruluşların yoğun bir mesai içinde olduklarını belirterek, "Enstitülerimiz ve araştırma altyapılarımız gece gündüz demeksizin çalışıyorlar. Türkiye'de çok yetkin bilim insanlarımız var. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın yanındayız." dedi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, aşı geliştirmek amacıyla yürütülen Ar-Ge projelerine yönelik toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu ile Ankara, Boğaziçi, Ege ve Erciyes üniversitelerinden temsilciler katıldı.

Bakan Varank, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, aşı geliştirme alanında Türkiye'de yürütülen faaliyetleri ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

Kovid-19 tehdidine karşı ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Varank, Sağlık Bakanlığının tam bir seferberlik halinde salgını kontrol altında tutmak için çalıştığını hatırlattı. Varank, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle gayret gösterdiğini ve bilim insanlarının da kapasitelerini ve yeteneklerini bu global tehdidi yenmek için kullandığını dile getirdi.

Aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının 31 Ocak'ta yapıldığını anımsatan Varank, "Yani bu virüs sadece Çin sınırları içindeyken toplantıyı yapmıştık. O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor." diye konuştu.

"Biyoteknolojik ilaç ve aşı konusunda projeleri destekliyoruz"

Varank, bu konuda daha önce verilen desteklere değinerek, TÜBİTAK araştırma programlarıyla, biyoteknolojik ilaç ve aşı konusunda 98 projeyi hayata geçirdiklerini, üniversitelerin, kamu kurumlarının ve özel sektörün sağlanan kaynaklardan faydalandığını bildirdi.

Teknoloji Yenilik ve Destek Programları (TEYDEB) vasıtasıyla da bu alanda 13 firmanın 24 farklı projesini desteklediklerini aktaran Varank, "Enstitülerimiz ve araştırma altyapılarımız gece gündüz demeksizin çalışıyorlar. Türkiye'de çok yetkin bilim insanlarımız var. Biz de Bakanlık olarak araştırmacılarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Varank, toplantıyı, ilk toplantı sonrası gelişen fikirlerin ve çalışmaların takibiyle koordinasyonu için yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Spesifik olarak aşıya odaklandık. Buradaki yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz. Salgın tehdidine karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Oldukça hızlı ve etkin karar alabilen bir koordinasyon mekanizmasına sahibiz."

Vatandaşları bireysel önlemlerin ihmal edilmemesi konusunda uyaran Varank, resmi açıklamalar dışında hiçbir kaynağa itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.