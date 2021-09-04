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AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI - Son Dakika

AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI

04.09.2021 11:57

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, aşının ciddi bir koruma sağladığını belirterek, sırası gelen herkese mutlaka aşı olması tavsiyesinde bulundu.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, aşının ciddi bir koruma sağladığını belirterek, sırası gelen herkese mutlaka aşı olması tavsiyesinde bulundu. Bazı kişilerin özellikle Türkiye'nin geliştirmekte olduğu 'Türkovac' aşısını beklediğini gözlemlediklerini vurgulayan Çetin, Türkovac'ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir. Şu an elimizde hangi aşı varsa, onu yaptırmalıyız. Çünkü, aşı oranı ne kadar yükselirse, salgının ortadan kalkma ihtimali de o kadar artacaktır dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda ilk doz aşısı yüzde 75 barajını geçerek maviye dönen, ikinci dozda ise yüzde 61,8 oranını yakalayan Sivas'ta uzmanlar, bunun devamı konusunda uyarı yaptı. Ülke genelinde vaka sayısının 24 bine ulaştığını hatırlatan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Şu an 24 binlere kadar tırmanmış bir vaka sayımız var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tabi ki uymaya devam etmeliyiz ama elimizdeki en önemli silah aşıdır. Yetkililer de sıklıkla bunu açıklıyorlar. Sivas'ta valimizin, sağlık müdürümüzün ve teşkilatının çok büyük gayretleri oldu. Dün itibariyle Sivas'ın mavi iller kategorisine geçmiş olması bizi sevindirdi. Vaka sayılarımızın bundan sonraki süreçte daha da azalmaya başlayacağını düşünüyoruz. Biz tüm vatandaşlarımıza vatani görevini yapar gibi aşılarının yapılmasını öneriyoruz. Çünkü şu anda aşının etkileri ciddi manada görünmeye başladı. İstatistiklere göre şu an yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşılarını tamamlamayan vatandaşlar oluşturuyor. Hastaların yüzde 80'ini de aynı şekilde aşı olmayanlar oluşturuyor. Bu durum ülkemizin geleceği açısından da çok önemli ve stratejik olduğunu gösteriyor. Milletimizden de aşı konusunda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmasını sağlık ordusu olarak bekliyoruz dedi.

'TÜRKOVAC'I BEKLERSEK GEÇ KALABİLİRİZ'

Yerli aşı Türkovac'ta Faz-3 çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, Ekim ayının sonunda ya da kasım ayının başlarında kendi aşımızı kullanabilecek duruma geleceğiz. Sivas'tan da bazı arkadaşlarımız bu çalışmalarda gönüllü olarak yerini almış durumda. Ancak o aşıyı bekleyerek çok geç kalabiliriz. Çünkü aşı konusunda 1 saatin belki 1 dakikanın dahi önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki bir sonraki aşımızı hazır olursa Türkovac ile yapabiliriz. Türkovac'ın da çok etkili olduğunu, hem hasta olma oranlarını ciddi manada düşürdüğünü hem de aşı yapılan insanların hastalığı çok rahat geçirdiğini biliyoruz. Bu sebeple bizim aşımız da en az Sinovac ve BioNTech aşısı kadar etkili olduğunu düşünüyoruz. Ancak aşı için bazen 1 gün, bazen 1 saat bile çok önemli bir süre olduğu için insanlarımızın yerli aşıyı beklemeden aşı olması gerekir. Türkovac'ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir. Şu an elimizde hangi aşı varsa, onu yaptırmalıyız. Çünkü, aşı oranı ne kadar yükselirse, salgının ortadan kalkma ihtimali de o kadar artacaktır. İnşallah yerli aşı çıktığı zaman da ihtiyaç duyulacak dozları yaptırabiliriz diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ TABLODAN MEMNUN

Öte yandan kentin aşı renginin maviye dönmesi, halk arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar aşı konusunda gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse uzmanların tavsiyelerine uymaya gayret gösterdiklerini belirterek, salgının sona ermesi için herkesin aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI
AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI
AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI
AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İlhan Çetin, Sivas, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞI HARİTASINDA RENGİ MAVİYE DÖNEN SİVAS'TA 'TÜRKOVAC'I BEKLEMEYİN' UYARISI - Son Dakika


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