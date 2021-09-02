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Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor - Son Dakika

Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor

02.09.2021 13:42

Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor -Elazığ'da hayatını kaybeden veya yoğun bakımda bulunan hastaların büyük çoğunun aşılarını ya yapmadığı ya da eksik yaptığı belirlendi -Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: -"Bizim yoğun bakımda yatan veya ölen hastalarımızın neredeyse tamamı aşısını ya yaptırmamış...

Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor

-Elazığ'da hayatını kaybeden veya yoğun bakımda bulunan hastaların büyük çoğunun aşılarını ya yapmadığı ya da eksik yaptığı belirlendi

-Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat:

-"Bizim yoğun bakımda yatan veya ölen hastalarımızın neredeyse tamamı aşısını ya yaptırmamış ya da eksik yaptırmış"

ELAZIĞ - Geçtiğimiz ay aşı haritasında kırmızı renkte olan Elazığ'da aşılamanın artmasıyla birlikte yüzde 67,6 oranla sarıya geçtiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, yoğun bakımdaki veya vefat eden hastaların neredeyse tamamımın ya aşısız yada eksik aşı yapanlardan olduğuna dikkat çekti.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, kentteki pandemi ve aşılamada gelinen son durumu değerlendirdi. İl Sağlık Müdürlüğünde basın mensupları ile bir araya gelen Prof. Dr. Polat, aşı haritasında bugün itibariyle kırmızıdan çıkarak sarıya geçtiklerini kaydetti. Kent genelinde yaklaşık 200 aşılama noktası kurduklarını belirten Prof. Dr. Polat, aşıya güvenmeyenlere ise "Bilimsel hiçbir altyapısı yok, dayanağı yok, Tamamen medyatik veya dedikoduya dayanan bir dirençle karşı karşıyayız" dedi.

Elazığ sarıya döndü

Aşı haritasında sarıya geçtiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Gerçekten mutluyuz. Zira bir ay önceki buluşmamızda ilimizin aşı haritasındaki rengi kırmızıydı. Bu kırmızılık adeta yüzlerimize de mahcubiyet olarak yansımıştı. Çünkü sağlık çalışanlarımızın çabasının karşılığı bu değildi. İlimizin yeri bu değildi. Bu gün ise an itibarı ile kırmızdan çıkmakla yetinmedik, yüzde 65 aşılama oranıyla turuncuyu da aşarak, sarıya geçtik. Bundan sonraki hedefimiz maviye geçmek. Bu konuma gelmemizde hiç şüphesiz en büyük başarı halkımızındır. Olması gerekende buydu. Zira ilimiz kendi bölgesinde her zaman güvenin, emniyetin, sağlığın ve huzurlu yaşamın şehri olmuştur. Aşı haritasındaki yerimizin de bu misyonumuza uygun ve öncülük etmesi gerekirdi. İnşallah en kısa zamanda yüzde 75'lerin üzerine ulaşarak haritadaki yerimizi almış olacağız" diye konuştu.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75.2

Aşılamada gelinen son durumu verileriyle birlikte paylaşan Prof. Dr. Cahit Polat, "Hastanelerimizdeki normal servislerdeki pandemi yatak doluluk oranımız yüzde 58,8, pandemi yoğun bakım doluluk oranlarımız ise yüzde 75.2 oranındadır. İlimizde yavaş yavaş özellikle yoğun bakım hastalarımızda artış var. İl olarak hem Şehir hem de Üniversite hastanelerimiz var, sağlıkta oldukça iyi bir konumdayız. Hem servis bazında hem yoğum bakım bazında hiçbir sıkıntı yaşamadık, yaşayacağımızı da düşünmüyoruz. Ancak biz bu yataklarımızın boş kalmasını istiyoruz. İlimizde 1. doz aşı yapılan kişi sayısı, 302 bin 626, 2. doz aşı 227 bin 275, 3. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 51 bin 737'dir. Bu veriler sonucunda ilimizdeki aşılanma oranı yüzde 67,6'ya yükselmiştir. Aşılanmanın il ve ilçe bazındaki dağılımına gelince, merkez yüzde 65.99, Ağın 79,39, Alacakaya 64,68, Arıcak 54,55, Baskil 65,69, Karakoçan 53,69, Keban 70,08, Kovancılar 49,01, Maden 71,31, Palu 50,44, Sivrice 68,45 düzeyindedir. Bu oranların çok daha yukarı çıkması için ekiplerimizle saha da gece gündüz çalışıyoruz. yaklaşık 200 aşılama noktamız var. Randevulu veya randevusuz aşılamaya devam ediyoruz. Yeter ki vatandaşımız aşı olmak istesin, biz onun ayağına kadar gideriz" şeklinde konuştu.

"Elazığ'da aşılama oranında yükseliş var"

Elazığ'da hissedilir derecede aşılama oranında yükseliş olduğunu dile getiren Prof. Dr. Polat, "Bize göre bu yetmez. En azından yüzde 75'in üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunun bir sebebi, vatandaşlarımız arasında az da olsa halen aşıya bir güvensizliğin söz konusu olduğudur. Ancak bu çok anlaşılabilir değil. Bu direncin bilimsel hiçbir altyapısı yok, dayanağı yok. Tamamen medyatik veya dedikoduya dayanan bir dirençle karşı karşıyayız. Hiçbir aşı faz çalışmaları yapılmadan ve bu faz çalışmaları ilgili yetkili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alınamaz. Onun için vatandaşlarımızın bu konuda müsterih olması lazım. Bizim yoğun bakımda yatan veya ölen hastalarımızın neredeyse tamamı aşısını ya yaptırmamış ya da eksik yaptırmış. Bunlar gerçekten ortadayken hiç aslı astarı olmayan, bilimsel dayanağı olmayan aşı reddinin, niye olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir tarafta korona virüs hastalığa sebebiyet verdiği, yoğun bakıma düşürdüğü ve öldürdüğü kesin aşı ile ilgili bu kadar faz çalışmaları yapılmış, testlerden, onaylardan geçmiş, hiçbir yan etkisi yok ama birtakım vatandaşımız halen ısrarla aşı yaptırmamakta direnç gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat ayrıca, 6 Eylülde okulların açılmasını dikkate alarak, öğretmen ve öğrencilere de aşı, maske, hijyen ve temizlik çağrısında bulundu.

Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor
Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor
Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor
Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aşı 'hayata bağlamaya' devam ediyor - Son Dakika


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