Üye Girişi
Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor - Son Dakika

Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor

28.05.2021 13:32
Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor, System.String[]

Samsun'da aşı hakkına sahip olanların yüzde 28,42'si (127 bin kişi) hakları olmasına halen aşılarını yaptırmayınca Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna ekipler vatandaşlara ulaşıp ikna ettikten sonra kapı kapı dolaşıp, aşı yapıyorlar.

Samsun'da aşı hakkına sahip olanların yüzde 28,42'si (127 bin kişi) hakları olmasına halen aşılarını yaptırmayınca Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ikna ekipler vatandaşlara ulaşıp ikna ettikten sonra kapı kapı dolaşıp, aşı yapıyorlar.

Birinci doz aşı yaptırma hakkına sahipken henüz aşısını yaptırmayan kişi sayısının 127 bin olduğu Samsun'da Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelerde oluşturulan aşı ikna ekipleri ile aşılanma oranının arttırılması hedefleniyor. Samsun'da aşı ekipleri kapı kapı gezmenin yanı sıra, aşı konusunda tedirgin olan aileleri de ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Günde 100'den fazla kişiye ulaşıp, aşı hakkında bilgi veren ekipler ikna olan kişilerin kapısına kadar giderek aşılarını yapıyor.

"AŞI İKNA EKİBİ OLARAK VATANDAŞLARI İKNA EDİP, EVLERİNDE AŞI YAPIYORUZ"

Samsun'un aşılanma oranını arttırmak için günde 150-200 kişi görüşüp, ikna çalışmaları yaptıklarını dile getiren İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özge Karasu, "Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu aşı hakkı tanımlanan kişiler var. Bu kişilerden Samsun'da 127 bin kişi hakları olmasına rağmen aşı olmadı. Bu nedenle tüm Samsun genelinde ilçe sağlık ekipleri olarak ikna ekipleri kuruldu. Aşı ikna ekiplerimiz, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde günde 150-200 kişiye ulaşıp, neden aşı olmadıkları hakkında geri dönüşler alıyor. Bu aşıların neden yapılması gerektiğini kişileri aktarıp, ikna çalışmalarını yürütüyor. Biz de kendi ilçemizde günlük 25 kadar vatandaşı ikna edip, evlerinde aşı olmalarını sağlıyoruz. Aşı olmayan kişiler genellikle, 'aşıya karşı bir güvensizlik olduğunu, yan etki gelişebileceğinden korktukları için aşılanmak istemediklerini' söylüyorlardı. Biz de aşı ikna ekibi olarak aşı olmayan kişilere aşının birçok kişiye uygulandığını ve herhangi bir ciddi yan etki görülmediğini söylüyoruz. Kişileri bu şekilde ikna etmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında da ikna edip, aşı yaptığımız kişiler de bize, 'hiç korkulacak bir şey yokmuş, herkes aşılanmalı' diyor" dedi.

"BAZI İNSANLAR AŞI HAKKINDA BAŞKALARINI KORKUTUYOR"

Aşı hakkında kulaktan dolma bilgilere inandığı için aşı olmadığını dile getiren Hava Büyükakyüz, "Aşı olmaktan çok korkuyordum. İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı İkna Ekipleri beni arayıp aşı olmam hakkında ikna etti. Aslında korkulacak hiçbir şey yokmuş. Ama bu konuyu bazı insanlar çok abartıp, korkutuyor. Bence aşı hakkı olup da aşı olmayan hiç korkmasınlar. Bir an önce aşılarını olsunlar" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ AYAĞIMIZA KADAR GELİP, HİZMET VERİYOR"

Aşı ikna ekibi tarafından ikna edilen Fatma ve Şevki Fidan çifti ise birinci doz aşılarının yapılmasının ardından, "İkna ekipleri bizleri aradı ve çok güzel bir şekilde konuyu açıkladı. Biz de sonrasında aşı olmaya ikna olduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Aşıdan korkacak bir durum yok. Herkes hakkı varsa aşısını olsun. Devletimiz ayağımıza kadar gelip hizmet veriyor" şeklinde konuştular.

Samsun'da aşı ikna ekipleri tüm ilçelerde aşı hakkı bulunan herkes ile konuşup aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Aşı olmayı kabul eden vatandaşlar ise uzmanlar tarafından evlerinde aşılanıyor.

(Erdi Demür/İHA)

Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor
Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor
Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Hisarcık, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler

Son Dakika Haberleri
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
13:12 Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı yaptı
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi         
14:02
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu         
13:54
Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor         
13:50
Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz         
13:18
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement