Aşı ile birlikte insanlar seyahat etmeye başlayacak - Son Dakika

Aşı ile birlikte insanlar seyahat etmeye başlayacak

26.01.2021 14:29
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Pandemi sonrası değişen turizm anlayışına perspektif oluşturmak ve seyahat acentalarının 2021 yılına dair iş planlarına ışık tutmak amacıyla TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, turizmin dünyadaki lider kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İngiltere, Rusya ve Almanya'nın ardından Amerikan Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale ile video konferans yoluyla toplantı yaptı.

"Türkiye ile turizm alanında partnerliğimiz son derece önemli"

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya toplantının açılışında 2020 yılında 124 bin Amerikalının Türkiye'ye geldiğini hatırlattı ve pandemi sonrası bu rakamı 1 milyona çıkarmayı arzu ettiklerini belirtti. Amerikan Tur Operatörleri Birliği (USTOA) Başkanı Terry Dale ise iki ülke seyahat acentaları arasında iş birliği için adım atmasından dolayı TÜRSAB Başkanı'na teşekkür etti. Dale, "ABD Tur Operatörleri Birliği'nde Türkiye'yle olan partnerliğimiz son derece önemli. Yıllardır iş birliği yapıyoruz. Son olarak, sizinle üyelerimiz adına ABD'de bir yemek programı düzenlemiştik. Sizin 12 bin üyeniz de tur operatörlerimize temel mesajları verebilmemiz adına önemli bir rol oynadı. Bu yüzden size teşekkür ederek 2021 ve daha sonrasında Türkiye'yle çalışmaya istekli olduğumuzu ifade etmek istiyorum" sözleriyle görüşmeye verdiği önemi dile getirdi.

USTOA Başkanı Terry Dale, pandemi sürecinde Türkiye'de turizm alanında alınan önlemlerle ilgili "Hükümet ve Türk Hava Yolları olarak diğer birçok ülkeyle kıyasladığımızda turizm alanında çok daha proaktif ve açık hareket ettiniz. Türkiye gibi bir ülkenin bunu sorumluluk içinde yapılabileceğini göstermesi hepimiz için faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerikalılar pandemide iç turizme yöneldi"

USTOA Başkanı Terry Dale, 2020'de pandemiden kaynaklı seyahat kısıtlamaları ve karantina süreçleri nedeniyle üyelerinin dış pazarlar yerine iç turizme odaklandığını ancak yine de zorlu günler geçirdiklerini anlattı. İç pazarda seyahat severlere doğa turizmi odaklı 20-25 ayrı tur programı sunduklarını belirten Dale, normal bir yıldaki seviyenin yüzde 50'sinin altında iş yaptıklarını söyledi. Dale, "Üyelerimiz ülke içindeki milli parklara odaklanarak Amerikalı gezginleri, Büyük Kanyon ve Yellowstone Milli Parkı gibi yerlere götürdüler. Çünkü insanlar seyahatlerinde açık alanlarda olmaya odaklandılar." sözleriyle, Amerikalıların pandemi sürecinde doğa turizmine yöneldiğini belirtti.

"Aşılanma artacağı için temmuz ayı itibariyle seyahatler de artacaktır"

Nisan ayına kadar Amerikan vatandaşlarının çoğunun aşılanmış olacağını belirten Dale "Dünyadaki pek çok insanın da aşı olduğunu öğrendikten sonra temmuz ayı itibariyle güvenli bir şekilde seyahat etmeye başlanacağını öngörüyoruz" dedi.

"Amerikalılar 2020 için aldığı seyahat paketlerini 2021 ve sonrasına erteledi"

USTOA Başkanı, Amerikalıların yüzde 80'inin 2020'deki rezervasyonlarını, 2021 ve gelecek yıllara ertelendiğini söyledi. 2021 yılı rezervasyonlarıyla ilgili üyelerinden aldıkları bilgileri de paylaşan Dale "Üyelerimizin üçte biri 2021'in ilk çeyreğine, üçte ikisi ikinci çeyreğine yeni rezervasyon almış durumda. Yılın üçüncü çeyreğinde ise üyelerimizin yüzde 92'sinin yeni rezervasyon aldığını öğrendik. En azından şunu biliyoruz ki, Amerikalı gezginlerin büyük bir kesimi 2021'de seyahat etmek için şu an rezervasyon yaptırıyor. Üyelerimizin yüzde 50'si 2021 rezervasyonları için umutlu. Ancak pek çok şey aşılanma sürecine bağlı. Bu verilerden yola çıkarak 2021 yılı 2020'ye göre daha rahat geçecek diyebiliriz." sözleriyle 2021 öngörülerini aktardı.

İleri yaş Amerikalıların kruvaziyer gemileriyle Kuşadası ve İstanbul'a geldiğini belirten TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, meslektaşına 'Amerikalı genç nüfusu Türkiye'ye nasıl çekebiliriz?' sorusunu yöneltti. Pandeminin seyahat alışkanlıklarını değiştirdiğinin altını çizen USTOA Başkanı Dale "İnsanlar pandemi sürecinde dikkatli olduğunu bildiği küçük aile ya da arkadaş gruplarıyla seyahat edince kendini güvende hissediyor. 5-6 kişilik küçük gruplar açık havada farklı deneyimler yaşamak istiyorlar. Ürünlerinizi bu tercihe göre geliştirmek önemli. Ben Türkiye'ye ilk seyahatimi 10 yıl önce yapmıştım. Hayatımın en güzel günlerini 12 günlük o turda yaşadım. Sonrasında defalarca ülkenize geldim. Kapadokya bölgesi gezginlerin aradığı her şeyi sunuyor. Bence ülkenizde paket haline getirebileceğiniz buna benzer yeterince bölge var." sözleriyle pandemiyle değişen turizm tercihlerine yönelik Türkiye'nin cazip alternatif rotalara sahip olduğunu vurguladı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 2021'de ABD Tur Operatörleri Birliği delegelerini Malta'nın ardından İstanbul'a da beklediklerini söyledi. USTOA Başkanı Dale ise bu davete, delegeleriyle temmuz veya eylül aylarında Türkiye'ye gelme hazırlığı yaptıklarını söyleyerek olumlu karşılık verdi. Bağlıkaya, '2021'de bizzat sizi ve Amerikalı misafirlerimizi konuk etmek için sabırsızlanıyoruz' sözleriyle toplantıyı sonlandırdı.

Aşı ile birlikte insanlar seyahat etmeye başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Aşı ile birlikte insanlar seyahat etmeye başlayacak - Son Dakika Magazin


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