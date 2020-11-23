Aşı iyimserliğiyle endeksler yükseldi - Son Dakika

Aşı iyimserliğiyle endeksler yükseldi

23.11.2020 11:23
Aşı iyimserliğiyle endeksler yükseldi, System.String[]

Dünya genelindeki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, aşı gelişmelerinin yarattığı iyimserliklerle yeni haftaya yükselişlerle başladı.

Dünya genelindeki başlıca hisse senedi borsalarındaki endeksler, aşı gelişmelerinin yarattığı iyimserliklerle yeni haftaya yükselişlerle başladı.

Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda yeni haftanın ilk işlem gününü yükselerek geride bırakmaya hazırlanırken,  Avrupa genelindeki başlıca borsalardaki endeksler de işlemlere yükselişlerle başladı.

Tatil nedeniyle Tokyo Borsası'nın kapalı olduğu Pazartesi günü Güney Kore'de Kospi Composite Endeksi yüzde 2.02 yükseldi. Çin'de Şangay Composite Endeksi yüzde 1.10 ve Shenzhen Composite Endeksi de yüzde 0.70 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yatay hareket ediyordu. Syndey'de S&P/ASX 200 Endeksi de yüzde 0.34 yükselişle kapnadı.Avrupa borsalarından Frankfurt'ta DAX Endeksi yeni işlem gününe yüzde 0.50 artışla başlarken, açılışta, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.26, Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.87 artıdaydı.Euro/dolar paritesi yüzde 0.09 artışla 1.18686'ya yükselirken, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0.31 artarak 1.3338 düzeyine çıktı.


Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Aşı iyimserliğiyle endeksler yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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