Aşı kararsızlığı: "Covid-19 salgınını sonlandırabilmek için en etkili yöntem aşılanma" - Son Dakika

Türkiye'de, koronavirüse karşı aşılama aylar önce başladı.

Bugüne kadar ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı, aşı tedariğinin hızlandığı Haziran itibarıyla 18 yaşını geçenlere aşı tanımlandı.

Ancak aşı sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı yaklaşık 23 milyon.

Peki aşı konusundaki çekinceler neden kaynaklanıyor? Bunun salgına ne gibi etkisi olabilir?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol ile konuştuk.

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