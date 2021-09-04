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Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu - Son Dakika

Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu

04.09.2021 12:23

Samsun'da doktor, aşı karşıtı olan ve Biontech aşısının hücre olduğunu söyleyen bir vatandaşı; insan vücudu, virüsler ve aşıların etkisini anlatan resim çizdi. Doktorun çabası sonrası vatandaş, alandan Biontech aşısı olarak ayrılırken doktor ise "Kağıda bir şekil çizerek mRNA aşılarının aslında bir hücreden ibaret olmadığını anlattım, kendisinden de teyit ettim. Hem inaktif hem de mRNA aşısını kendisine anlattım. Son kararı yine de kendisinin vermesinin uygun olacağını karar verdik." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktalarında vatandaşları aşılama çalışmaları devam ediyor. 1. doz aşılamada maviye dönen Samsun'da 2. doz aşılama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Atakum Kent Merkezi'ndeki aşı noktasına gelen bir vatandaş, "Biontech aşısının hücre olduğunu ve bu yüzden aşı olmak istemediğini" söyledi. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar da 35 yaşındaki Hasan Odabaş isimi aşı karşıtını bir anlaşma sunarak birbirlerini ikna etmek için münazara teklif etti.

ÇİZEREK ANLATTI

Hasan Odabaş'a neden aşı olmak istemediğini soran Dr. Nurettin Erol Uyar, "Biontech aşısında insanların vücuduna hücre verildiği" yanıtını aldı. Bunun doğru olmadığını ifade eden Dr. Uyar, yarım saat boyunca aşı karşıtı Hasan Odabaş'a mRNA ile inaktif aşının çalışma prensibini ve faydalarını anlattı. Eline aldığı kağıda 'Cin Ali' şeklinde insan vücudu çizen Dr. Uyar, ayrıca virüs, virüsün tutunduğu çıkıntılar, mRNA aşısının ne işe yaradığını, oluşan antikoru ve diğer etmenleri çizerek anlattı.

Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti

İKNA OLUP AŞI YAPTIRDI

Yarım saatlik bir münazara üzerine aşı olmayı ve Biontech olmayı kabul eden Hasan Odabaş, bu sefer de aşı formlarını doldururken görevli doktorlar ve hemşirelere de aynı tedirginliklerinden bahsetti. Doktor ve hemşirelerin kendilerinin de 3. dozu Biontech aşısı yaptırdıklarını belirtmesi ve e-nabız uygulamasından Biontech olduklarını göstermelerinin ardından Hasan Odabaş ikna olarak aşı olmayı kabul etti. Odabaş, aşı olmaktan korktuğu için aşı sandalyesinde doktorlarla muhabbet etti. Muhabbet esnasında aşısını olan ve bunun farkına varmayan Odabaş, aşının sandığı kadar korkulacak bir şey olmadığını ve hiç acımadığını ifade ederek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti

"İKNA ETMEK İSTEDİK"

'Biontech aşısının hücre olduğunu' iddia eden genci nasıl ikna ettiğini anlatan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar, "Arkadaşımızın aşı çekincesi vardı. Onu bizimle paylaştı. Biz, aşı noktalarında birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü salgınla ilgili elimizdeki tek silah bu. Bu silahı da kullanmamız gerekiyor. Arkadaşımızın aşı çekincesi olunca ben de kendisini ikna etmek için bir yol aradım. Kendisine bir soru soracağımı, cevabını istediğimi söyledim. Onun da bana bir soru soracağını ve cevabını vereceğimi söyledim. Bu şekilde ikna etmek istedik. Kendisine neden Biontech (mRNA) aşısı olmak istemediğini sorduğumda, 'Bu aşının bir hücre olduğunu, bu yüzden de aşı olmak istemediğini' söyledi. Ben de aslında bu aşının aslında hücre olmadığını ve açıklayacağımı ifade ettim" dedi.

Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti

"AŞI OLARAK BURADAN AYRILDI"

Kağıda resim çizerek aşının ne işe yaradığını ve virüsün aşı olmamış insan vücudundaki etkilerini anlatan Dr. Uyar, "Kağıda bir şekil çizerek mRNA aşılarının aslında bir hücreden ibaret olmadığını anlattım, kendisinden de teyit ettim. Biyoloji bilgisiyle bildiğin gibi hücrenin çekirdeğinde bizim genetik kodumuz var. mRNA aşısının üstünde de RNA şeklinde bir ifade var. Yani aşının genetik bir kod olduğunu, bir hücre içermediğini ifade ettim. Bunu da şekil çizerek bu RNA'nın bizim vücudumuza girdikten sonra virüsün vücudumuza yapışmak için kullandığı bazı çıkıntılar var. Aşıların bu çıkıntıları tanımladığını, vücudumuzun o çıkıntıları üreterek bağışıklık sistemine bu çıkıntıları tanımladığını ve bağışıklık sistemimizin antikor oluşturduğunu anlattım. İleride kendisine böyle bir virüs girdiği zaman bu antikorların virüsü öldüreceğini ve Kovid-19 hastalığına yakalanmayacağını anlattım. Kendisi bu konuda biraz ikna oldu ama yine başka bir aşı olmak istediğini söyledi. Ben de kendisine mRNA aşısı olmayan diğer aşının da nasıl bir aşı olduğunu anlattım. Hem inaktif hem de mRNA aşısını kendisine anlattım. Yapılan çalışmalarda mRNA aşısının mevcut varyant virüslere karşı daha koruyucu olduğunu ifade ettim. Son kararı yine de kendisinin vermesinin uygun olacağını karar verdik. Arkadaşımız kararını verdi ve MRNA aşısı olmak istediğini söyledi. mRNA aşısını yaptırarak da aşı noktamızdan ayrıldı" diye konuştu.

"DNA'MIZA KADAR ÇİZEREK ANLATTI"

Aşı olmayı düşünmediğini ama doktorun kendisine resim çizerek aşının önemini anlattığını ve ikna olduğunu dile getiren 35 yaşındaki Hasan Odabaş, "Aşıya karşı çok büyük bir önyargım vardı. Özellikle Biontech aşısına karşı çevremde duyduğum insanlardan etkilendim. Biontech aşısı olanların korona oluyormuş gibi tepki verdiği için mRNA aşısı olmayı tercih etmiyordum. Daha sonra aşı noktasında da bunu doktorlarla paylaştım. Doktor bey bana açıklamalarda bulundu ve mantıklı geldi. Sağlık personellerinin de hepsinin Biontech aşısını yaptırdığını duyunca aşı olmaya karar verdim. Doktor bey ikna olmam için mRNA aşısının nasıl çalıştığını DNA'mıza kadar çizerek anlattı. DNA-RNA her şeyini anlattı. İğneden de korkuyorum. Buna rağmen aşı olduğumu bile hissetmedim. İnşallah sonucunda da endişe yaşamayız. Aşı olduktan sonra kolum ağrır diye düşünüyordum. Şu anda hiçbir ağrı yok. Sonuçta korunmak için aşı yaptırmak şart. Eşim yabancı uyruklu tüm ailesi korona oldu. 6 aydır eşimle görüşemiyorum. Bugünden sonra 2. dozu olmaktan da korkmam ve kesinlikle olurum" şeklinde konuştu.

Aşının aslında korkulacak bir şey olmadığını ve çevredeki insanlardan etkilenilmemesi gerektiğini vurgulayan Odabaş, kendisiyle ilgilenen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, aşı noktasından ayrıldı.

Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu

COVIRAN Bereket, Biontech, Samsun, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı karşıtı adam, doktorun çizdiği resim ile böyle ikna oldu - Son Dakika


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