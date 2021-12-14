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Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü - Son Dakika

Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü

14.12.2021 12:53
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü

BURSA'da, Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş (57), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da, Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş (57), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş'ın aşı karşıtı olduğu öğrenildi.

Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görevli, eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, yaklaşık 1 hafta önce koronavirüse yakalandı. Altıntaş, evinde karantinaya girdi. Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş'ın, aşı karşıtı olduğu ve Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.Öte yandan Bursa Tabip Odası'nın (BTO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa-Karacabey'de aile hekimi olarak gören yapan Dr. Kutsal Altıntaş'ın COVID-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü

Ulubatlı Hasan, Koronavirüs, Hisarcık, Altıntaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten öldü - Son Dakika


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