Aşı karşıtı imam açığa alındı - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde görevli bir imam, cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söylediği iddiaları ile Çameli Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

Çameli ilçesinde görevli bir mahalle imamı aşıya karşı cemaat ve mahalle halkına aşı olmamalarını, aşının haram olduğunu söyledi. İmam, virüse inanmadığını bu yüzden maske kullanmaya da gerek olmadığı konularındaki telkin ve söylemleri nedeniyle Çameli Kaymakamlığınca açığa alındı. İmamın ismi ve görev yaptığı cami bilgisi verilmezken, açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı.

(Hasan Durna/İHA)