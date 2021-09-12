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Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar - Son Dakika

Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar

12.09.2021 09:04

İstanbul'daki aşı karşıtı mitinge katılanlar, girişte maske kontrolünden geçirilse de alana girer girmez maskelerini çıkardı. Katılımcıların büyük çoğunluğu hem aşı hem maske hem de PCR testlerine karşı olduklarını belirtirken bir kişi alana girişte aşı karşıtlarına tepki gösterdiği için tartaklandı. Provokasyon yaptığı iddia edilen şahsın üzerine yürüyen aşı karşıtları "Sen kimsin lan" diye bağırırken; tartaklanan şahıs ise "Ben de vatandaşım. Siz faşistsiniz" ifadelerini kullandı.

Aşı karşıtlarının İstanbul'da düzenlediği miting, pandemi kurallarının da çiğnendiği görüntülere sahne oldu. Maltepe Etkinlik Alanınında düzenlenen mitingteki katılımcılardan bazıları, içeriye girişte maske zorunluluğu olmasına rağmen miting alanında maskelerini çıkardı, mesafe kurallarına da dikkat etmedi. Miting alanına girişte herkese aynı kutulardan lokum dağıtıldı. Saat 15.00 sıralarında başlayan etkinliğe katılanlar, 18.30'a doğru dağıldı.

TEPKİ GÖSTEREN BİRİNİ DÖVDÜLER

Miting alanına girişte zaman zaman ufak arbedeler yaşandı. Bir kişi aşı karşıtlarına tepki gösterdi ve tartaklanarak dışarı atılmaya çalışıldı. Provokasyon yaptığı iddia edilen şahsın üzerine yürüyen aşı karşıtları "Sen kimsin lan" diye bağırırken; tartaklanan şahıs ise "Ben de vatandaşım. Siz faşistsiniz" dedi. Katılımcılara içeriye girişte HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmaması da dikkat çekti.

Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar

"GRİP OLUNCA ON TANE PENİSİLİN OLUYORUM AMA AŞIYA GÜVENMİYORUM"

Mitinge katılan bazıları ise neden aşı karşıtı olduklarını ya da aşılara güvenmediklerini ilginç iddialarla ortaya koydu. 44 yaşındaki Sinan Çalışkan, aşı olmadığını ve daha evvel Kovid de geçirdiğini söyleyerek "Her zaman gripten insan ölüyordu. Danimarka koronavürüsü salgın hastalıklardan çıkardı. İnsanlar her zaman ölüyordu. Ben her sene ağır grip geçiren bir adamım, yattığım zaman en az 10 tane penisilin alırım. Çünkü günde 10 tane ilaç kullanıyorum. Normal antibiyotik bana fayda etmiyor. Ben her sene oluyordum bu hastalığı. Gidiyordum doktoruma bana 10 tane penisilin yazıyordu. İki üç tane ağrı kesici veriyordu, iki üç günde kalkıyordum ayağa" dedi.

"İKİ DOZ AŞIMI DA OLDUM AMA AŞI KARŞITIYIM"

Ataköy'den miting için gelen Melek Yokeş (65) ise iki doz aşı olduğunu, aşı karşıtı olmadığını ama aşılara inanmadığını söyleyerek "Bu aşıların üzerinden 5 sene geçmesi lazım. Bu aşıların ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu alana aşı karşıtı olarak geldik. Ama aşı karşıtı değiliz. Böyle bilinmesini istemiyoruz. Aynı zamanda iki aşımı oldum. Ancak aşı olduğumda bu kadar bilinçli değildim. Üçüncü aşım BioNTech çıkınca mRNA aşılarını istemiyorum" diye konuştu.

"ASTIM İLAÇLARI KULLANIYORUM AMA İKİNCİ DOZ AŞIMI OLMAYACAĞIM"

İsmini vermek istemeyen bir kişi ise iş yeri zorunlu tuttuğu için ilk doz aşısını yaptırdığını ama ikinci dozunu olmayı düşünmediğini belirterek, "Mecburen aşı yaptırmak zorunda kaldım. Sadece ilk dozu yaptırdım. Ama bundan sonra aşı olmak istemiyorum. Çünkü kronik hastalıklarım var. Zaten bunlar da kronik hastalıkları tetiklemek için yaptırılan aşılar. Koronavirüsün bu kadar öldürücü olduğuna inanmıyorum. Bir virüs var bunu inkar edemeyiz. Ama aşılara güvenmiyorum. Çünkü astım aşısı olan bir insanım. Aynı zamanda virüsü yayan zihniyetin sağlıklı bir aşı çıkaracağını düşünmüyorum. Virüsü yayanların bu aşıları çıkaranların olduğunu düşünüyorum. Astım ilaçlarının faz çalışmaları bitmiş ve virüs izole edilmiş. Ancak koronavirüste izole edilen hiçbir şey yok. Tanımlanmayan bir şey." dedi.

"BY-PASS AMELİYATI OLDUM YAŞAMAM VEYA ÖLMEM DOKTORUN ELİNDE DEĞİL"

Osman Ural da iki doz aşısını yaptırdığını anlatarak by-pass ameliyatı geçirmesine rağmen sigara içiyor olmasını da fabrikaların kapatılmamasına bağladı. Ural, şunları söyledi: "Mecburen aşı oldum. Aşıyı neden isteyeyim? Ben by-pass ameliyatlıyım, kalp ameliyatı oldum. Elhamdülillah yaşıyorum. Sigara içiyorum inkar etmiyorum. Bana yardımcı olsalar ya? Sigara fabrikalarını kapatsalar mesela? İnsanlar neden koronavirüsten ölüyor diyorsunuz, dünya ölümsüz mü?"

Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar

COVIRAN Bereket, İstanbul, Miting, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar - Son Dakika
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