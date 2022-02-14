Aşı karşıtı "Özgürlük Konvoyu" Brüksel'e ulaştı - Son Dakika

Korona virüs tedbirlerini protesto etmek için Paris'ten yolan çıkan "Özgürlük Konvoyu" sabah saatlerinde Brüksel'e ulaştı.

Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Covid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Adı "Özgürlük Konvoyu" konulan ve Paris'ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel'e ulaştı. Brüksel yönetimi, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı. Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Özgürlük konvoyu protestosu için herhangi bir resmi başvuru yapılmadığını söyleyen polis yetkilileri şehir içinde protestoya izin verilmeyeceğini bildirdi.

Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti. Şehrin tüm girişlerini kapatan polis araçları sadece Heysel C park alanına girişine izin veriyor. Protestocuların gün içinde şehir merkezinde toplanıp toplanmayacaklarına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)