Üye Girişi
Aşı karşıtı "Özgürlük Konvoyu" Brüksel'e ulaştı - Son Dakika

Aşı karşıtı "Özgürlük Konvoyu" Brüksel'e ulaştı

14.02.2022 15:07

Korona virüs tedbirlerini protesto etmek için Paris'ten yolan çıkan "Özgürlük Konvoyu" sabah saatlerinde Brüksel'e ulaştı.

Korona virüs tedbirlerini protesto etmek için Paris'ten yolan çıkan "Özgürlük Konvoyu" sabah saatlerinde Brüksel'e ulaştı.

Kanada'da başlayan konvoylu aşı protestolarının ardından Fransa'da da Covid-19 kısıtlamalarını ve önlemlerini protesto etmek için konvoy oluşturuldu. Adı "Özgürlük Konvoyu" konulan ve Paris'ten yolan çıkan konvoy, sabah saatlerinde Brüksel'e ulaştı. Brüksel yönetimi, gelen konvoyun şehir içinde protesto yapmasına izin verilmeyeceğini belirterek göstericilerin şehir merkezine alınmamaları için de birçok noktaya polis konuşlandırdı. Sabahın erken saatlerinde şehrin tüm girişlerini kapatan polis ekipleri, özellikle yabancı plakalı araçların şehre girmesine izin vermedi. Özgürlük konvoyu protestosu için herhangi bir resmi başvuru yapılmadığını söyleyen polis yetkilileri şehir içinde protestoya izin verilmeyeceğini bildirdi.

Çocukların aşılanmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu savunan konvoydaki protestocular, Belçikalıların da aşı dayatmasına karşı eylemcilerin direnmeleri için onları cesaretlendirdiğini ifade etti. Şehrin tüm girişlerini kapatan polis araçları sadece Heysel C park alanına girişine izin veriyor. Protestocuların gün içinde şehir merkezinde toplanıp toplanmayacaklarına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

YORUMLAR
500

Özgürlük Konvoyu, Koronavirüs, Brüksel, Paris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşı karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Brüksel'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:04:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aşı karşıtı "Özgürlük Konvoyu" Brüksel'e ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement