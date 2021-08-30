Aşı karşıtı ünlü şarkıcı Marcus Birks koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

40 yaşındaki Staffordshire'lı şarkıcının ölümü hayranlarını üzdü. Eşi Lis Birks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" ifadelerin kullandı.

Lis Birks mesajında "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini, ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum" diye yazdı.

Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, "Kovid hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu" diy ekonuştu.

Marcus Birks, ay başında BBC'ye bir röporta vermiş ve "Hastalanmadıysanız, hastalanacağınızı düşünmüyorsanız bu teorileri dinlemelisiniz" diyerek aşı karşıtlarına destek vermişti.

Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve koronaya yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Birks, hata yaptığını söylemişti.

Lisa Birks de kocasının hastalandıktan sonra aşı konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.