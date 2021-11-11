"Aşı karşıtları bir ömür boyu vicdan azabı çekecekler" - Son Dakika

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs ile mücadelede en etkili yol olan aşıya karşı olanlara uyarılarda bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Meram Arbak, "Aşı karşıtlarının yakınları inşallah bu hastalığa yakalanmaz. Aşı karşıtları bir ömür boyu vicdan azabı çekecekler" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs ile mücadelede bilinen etkili yöntem aşı. Ancak son zamanlarda aşı karşıtlarının insanları etkileyen eylemleri sebebiyle aşılanmada istenen seviyeye ulaşılamıyor. Pandeminin ilk günlerinden bu yana Covid-19 ile ciddi mücadeleler veren göğüs hastalıkları uzmanlarının uyarılarına rağmen, aşı karşıtlığı ise bir türlü bitirilemiyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Meram Arbak, aşı karşıtlarının tarihini anttı. Birçok hastalığa karşı bulunan aşılara, insanların engelleme girişiminde bulunduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Peri Meram Arbak, aşı karşıtlarının bütün dünyada görülen Covid-19 ile mücadeleyi önemli oranda aksattığını ifade ederek, "Aşı karşıtlarının içinde sosyal mecrayı çok iyi kullanıp, safsata türündeki haberleri geniş kitlelere ulaştırmaktaki başarısı yatıyor. Halbuki aşı taraftarları, aşının bilimsel ama bir o kadarda halkın anlayabileceği dilde aktarabilseler, aşı karşıtlarının hakkından önemli oranda gelebilecek. Dünya çapında aşı karşıtlarının önünü kesmek için sosyal medya ortamlarında çeşitli önlemler alınmış. Etkili insanların açıklamaları bir süredir sansüre tabi tutulmakta. Bu da aşı karşıtlarını engelleme adına iyi bir şey. Aşı karşıtları tarih boyunca incelendiğinde, malzemesi aşının yan etkileri şeklinde ortaya çıkıyor. Örneğin çiçek hastalığının yan etkilerine karşı 1800'lerin sonu 1900'lerin başında bir din adamı yüksek mahkemeye dava açmış. Fakat yüksek mahkeme aşının genel yararlarının daha fazla olduğunu bildirerek davayı reddetmiş ve aşıların yaygın olarak kullanılması gerektiğini bildirmiş. Bu sayede çiçek hastalığı gibi tehlikeli bir hastalık 1980'de tüm dünyadan kaldırılmış. Yani dünyada görülmemeye başlamış. Bu önemli bir başarı. Kızamık konusunda aşı karşıtlıkları var. Kişiler çocuklarının yan etki yaşayacağını ileri sürüyorlar. Halbuki kızamık aşısı olmayınca çocuklar çok tehlikeli bir beyin hastalığı yaşayabiliyorlar. Aşının yan etkileri ile aşının faydaları karşılaştırıldığında, yan etkileri devede kulak kalıyor. Kızamık hastalığında örneğin; 2019'da 1 milyona yakın bir kızamık olgusunun sebep olduğu ölüm meydana geldi. Buda aşı karşıtlarının neden olduğu etki"

ARAŞTIRMALAR AŞININ KORUDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Prof. Dr. Peri Meram Arbak, aşı karşıtlarının 'aşı korumaz savına karşın' yapılan araştırmaların tamamında aşının koruduğunu ve korona virüs hastalarının aşılarını yaptırdıklarında, çok hafif atlattıklarını dile getirerek, "Aşının koruduğuna dair en güzel çalışmalardan birisi, İngiltere'de 2021 yılında aşılanmanın başladığı dönemde görülmüş. 50 bin covid sebepli ölümünün analiziyle ortaya çıkmış. 50 bin üzerindeki Covid ölümünün yüzde 98'inin ya aşısız yada eksik aşılı olduğunu göstermiş. Bu aşı karşıtlarına verilebilecek en güzel yanıt. Birde Düzce Üniversitesinde izlediğimiz olgularda yoğun bakıma kaldırılan hastaların genelde aşısız veya eksik aşılı olduğunu görüyoruz. Aşılı olanlar tekrar hastalığı aldıklarında evlerinde hafif olarak geçiriyorlar. Bu bilimsel bir gerçektir" dedi.

"AŞI KARŞITLARI KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİYOR"

Aşı karşıtlarının yaptığı 'aşının içinde çip var' ve 'aşılar doğum kontrolüne karşı bulundular' söylemlerini komplo teorisi olarak nitelendiren Prof.Dr. Peri Meram Arbak, "Bu söyleme komplo teorisi deniliyor. Aslında Amerika'da da eşzamanlı gözlenmiş. Amerika'da aşı karşıtı sosyal medyayı aktif kullanan 12 kişi var. Buna dil enformasyon düzinesi deniliyor. Yani yanlış bilgi yayan 12 deniliyor. Bunun içinde çok sayıda hekim var. O 12 kişinin içinde ağırlık olarak hekimler var ve onlar bu tür saçma sapan teorileri savunuyorlar. İşte DNA'da kırılmalara yol açma, çeşitli komplo teorileri, Bu tür aşılarla ilgili komplo teorisini yayan şahıslara karşı Amerika'da bunları izlemem komiteleri de var. Bunları sosyal medyada ki yayılımlarını inceleyip Bu kişileri tespit ediyorlar" diye konuştu.

Aşı karşıtlarına keşke pandemi yoğun bakımdaki hastalarımızın çektiklerini gösterebilsek"

Aşı karşıtlarına önemli uyarılarda bulunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peri Meram Arbak: "Keşke imkanlarımız ya da pandemi servisinde yatanların izinleri olsaydı da kameralarla servis pandemi yoğun bakımında yatan hastaların neler çektiğini gösterebilseydik. Önemli oranda fikirleri değişirdi. Benim dileğim aşı karşıtlarının yakınları, sevenleri, sevdikleri bu hastalığa yakalanmasın. O acıyı yaşamasınlar ve o vicdan azabını hissetmesinler. Çünkü bir yakınlarının başına ölüm gibi bir netice geldiğinde, ben eminim ki o aşı karşıtları ömür boyu süren bir vicdan azabıyla kendi içi hesaplaşmalarını yaşayacaklardır" diye konuştu.

Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda aşı karşıtlarının aşı korumaz söylemin karşın, korona virüste en etkili yöntemin aşı olduğu ortaya çıktı.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol-İHA)