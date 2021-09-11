Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı - Son Dakika

Ülkemizde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken, aşı karşıtları İstanbul'un Maltepe ilçesinde toplandı. Saat 15.00'de Maltepe Miting Alanı'nda toplanan kişilerin maske takmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diğer yandan aşı karşıtları Twitter'da paylaşımlar yaparak, #HerYerMaltepeHerYerDireniş etiketini TT yaptı.

VALİLİK İZİN VERMİŞTİ

Miting için İstanbul Valiliği izin vermiş, açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Anadolu Birlik Partisi tarafından, 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi bir araya geliyor' çağrısıyla İlimiz Maltepe ilçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül 2021 Cumartesi günü 15:00-18:00 arasında bir açık yer toplantısı düzenlenmek istendiği, Valiliğimize sunulan 08.09.2021 tarihli dilekçenin tetkikinden anlaşılmıştır.

Bahse açık yer toplantısı talebi, ilgi (a), (b), (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görülmüş olup, belirtilen yer tarih ve saatlerde gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."