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Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı - Son Dakika

Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı

12.09.2021 14:19

Paris'te aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu sokaklara döküldü. Zorunlu aşı uygulamasını protesto eden gruplar ile siviller, Fransa sokaklarında birbirine girdi. Fransa polisi, hareketlenen gösterileri sonlandırmak adına bazı kişilere sert müdahalelerde bulunarak gözaltına aldı.

Fransa'da başkent Paris olmak üzere birçok bölgede aşı protestoları devam ediyor. Bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve koronavirüs sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi meydanları dolduruyor.

Fransa'da aşı karşıtları sokaklara döküldü! Siviller, protestoculara tepki gösterince ortalık savaş alanına döndü

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Fransa polisi, hareketlenen gösterileri sonlandırmak adına bazı kişilere sert müdahalelerde bulunarak gözaltına alıyor. Protestolar her geçen gün şiddetini artırırken, son olarak ülke sokaklarından arbede görüntüleri gelmeye başladı.

Fransa'da aşı karşıtları sokaklara döküldü! Siviller, protestoculara tepki gösterince ortalık savaş alanına döndü

Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü.

Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı

Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı - Son Dakika
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