Aşı karşıtlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümle ile tepki geldi: Bilim insanlarına kulak verin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmanın önemine vurgu yaparak son dönemde adlarını sıkça duyduğumuz aşı karşıtlarına tepki gösterdi.

"EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİLİM İNSANLARINA KULAK VERİN"

"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

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