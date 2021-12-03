Aşı karşıtlarından Prof. Dr. Ertuğrul'a benzeri görülmemiş tehdit: Seni asacağız - Son Dakika

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, TV100'de Mine Uzun'un sunduğu Güne Bakış programına konuk oldu. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ilişkin bilgiler paylaşan Ertuğrul, aşı karşıtlarından sık sık ölüm tehditleri aldığını da belirtti.

"BOYNUNA BİR İP GEÇİRİP SENİ ASACAĞIZ"

Ertuğrul aşı karşıtlarının kendisini tehdit ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Koronavirüsün yer varyantı Omicron'un Türkiye'de olmamasının olanaksız olduğunu belirten Ertuğrul, "Pandeminin başka bir aşamasındayız gibi görünüyor. Omicron'un bizde olmadığı söylense de bakanlık tarafından bu çok da olanaklı görünmüyor. Bunu tespit edebilmek için şüpheli olgular üzerinde sekans analizi yapmak gerek. Sadece PCR'a bakılmamalı. Bizim sekans oranımız çok düşük. Ön veriler aşıların etkinliğinde düşüş olsa da yoğun bakıma yatma ve ölümcül geçirme konusunda aşıların koruyucu olduğunu gösteriyor. Hastalığa yakalanma konusunda mRNa aşılarının etkisi biraz azalacak." dedi.

"'SENİ ASACAĞIZ, ŞEYTANSIN' DİYORLAR"

Ertuğrul aşı karşıtlarının kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Haftanın birkaç günü aşı karşıtlarından laf söz işitiyorum. Boynuna bir ip geçirip asacağız seni, şeytansın. Kendini Bill Gates'e satmışsın. Çocukların inşallah ölür" diyorlar. Ben bir hekimim kim olursa olsun aşı olmayıp hasta olsalar bile bakmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.