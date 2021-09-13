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Aşı karşıtlarının "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" iddiası laboratuvarda çürütüldü - Son Dakika

Aşı karşıtlarının "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" iddiası laboratuvarda çürütüldü

13.09.2021 08:40

Aşı ve PCR testi karşıtları her gün yeni bir iddiayla gündeme geliyor. Son dönemde ortaya atılan ve sürüntü testleri ile maskelerin asbest gibi zararlı maddeler içerdiği iddiası İstanbul'da yapılan son laboratuvar araştırmasıyla çürütüldü. Laboratuvar araştırmasını yürüten Asbest Uzmanı Kenan Yıldız, "Maskeler de mikrop veya bakteri yok. Birtakım kişiler ya cehaletlerinden ya da kötü niyetlerinden yalan yanlış bilgiler yayıyorlar" ifadelerini kullandı.

Aşı ve PCR karşıtı çevrelerde en çok dile getirilen iddialar arasında sürüntü testleri ile maskelerin asbest gibi zararlı maddeler içerdiği iddiası geliyor.

GERÇEK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, başta sosyal medya olmak üzere birtakım platformlar üzerinden servis edilen bu iddianın gerçek olmadığı İstanbul'da yapılan son laboratuvar araştırmasıyla ortaya konuldu.

Laboratuvar araştırmasını yürüten Asbest Uzmanı Kenan Yıldız, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada son günlerde PCR testleri için kullanılan numune alma SWAP'larının (numune alımı için ağız ve burun içlerine sürülen çubuk) ve maskelerde sözde 'asbest, grafen ve bunların türevleri' içerdiği bilgisi dolaşıyor.

Laboratuvarımız tarafından piyasada bulunan SWAP'lardan ve maskelerden numuneler toplanmış ve yapmış olduğu analizlerde asbestte ve grafene rastlanılmadı. Ayrıca yapılan SEM EDX analizlerinde de SWAP'larda sadece karbon (C) ve oksijen (O) elementleri, maskelerde ise sadece karbon (C) elementi tespit ettik" dedi.

"BİRTAKIM KİŞİLER KÖTÜ NİYETLERİNDEN YALAN YANLIŞ BİLGİLER YAYIYOR"

Yıldız, yapılan analizlerle ilgili ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Test ettiğimiz maskeler, eczane ve süpermarketlerde en çok tercih edilen ürünler arasından seçilerek analiz edildi. PCR çubuklarını İSE Maltepe Kızılay Kan Merkezi'nden temin ettik.

Laboratuvarda SEM EDX cihazı yani elektron mikroskop ve enerji dağılım Spektrometresi cihazı ile ölçümler yaptık. Hiçbir ürün de asbest içeriğine rastlamadık. Halkımız maske ve PCR çubuğunda asbest olmadığına emin olsun.

Ayrıca sadece asbest değil grafen dedikleri kimyasal maddede yok. Gözle görülmeyecek kadar küçük tekstil liflerini mikrop veya bakteri zanneden vatandaşlarımız da içini ferah tutsun. Maskeler de mikrop veya bakteri yok. Birtakım kişiler ya cehaletlerinden ya da kötü niyetlerinden yalan yanlış bilgiler yayıyorlar."

Aşı karşıtlarının Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var iddiası laboratuvarda çürütüldü

Koronavirüs Aşısı, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşı karşıtlarının 'Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var' iddiası laboratuvarda çürütüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşı karşıtlarının "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" iddiası laboratuvarda çürütüldü - Son Dakika
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