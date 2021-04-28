Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı - Son Dakika
BBC

Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı

28.04.2021 02:27
Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunan bir özel okul, öğretmenlere Covid-19 aşısı yaptırmamalarını söyledi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunan bir özel okul, öğretmenlere Covid-19 aşısı yaptırmamalarını söyledi.

Okul yönetimi aşılanan öğretmenlerin öğrencilere ders vermesini de yasakladı.

Centner Academy adlı okulun kurucuları, yalan olduğu kanıtlanmış aşı karşıtı tezlere dayanarak bu adımı attı. Okul yöneticileri, "aşılanan kişilerin, aşısız kişilerin sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği" iddialarını savunuyor.

Bilim insanları bu iddiaların gerçeklikle bağı olmadığını söylüyor. ABD'li yetkililer de aşıların güvenliğinin pek çok kurum tarafından onaylandığını vurguluyor.

Miami'nin Design District bölgesinde yer alan özel eğitim kurumunda ücretler anaokulu için yıllık 15 bin dolardan başlıyor, orta okul düzeyinde ise 30 bin dolara (yaklaşık 245 bin TL) kadar yükseliyor.

ABD'de yaklaşık 141 milyon kişi aşılandı. Kitlesel aşılama programında yetişkin nüfusun yarısından fazlasına en az bir doz aşı yapıldı.

Okul yönetiminin iddiaları

CBS Miami'nin haberine göre okulun kurucuları arasında yer alan Leila Centner, ailelere gönderdiği bilgide aşılanan eğitmenlerin öğrencilere yaklaştırılmayacağını söyledi. Centner, öğretmenlerin aşı yaptırmaları durumunda bunu haber vermelerini de şart koştu.

Centner, okul çevresindeki üç kadının regl döngülerinin, aşılanmış bir kişiyle vakit geçirdikten sonra bozulduğunu öne sürdü.

ABD'de bugüne kadar onaylanan aşıların hiçbirinin yan etkileri arasında kadın üreme organlarını etkileyen bir etki bulunmuyor.

Okul yönetimi öğretmenlerden aşılanmayı yaz tatiline kadar ertelemelerini talep etti ve sonbaharda ise yalnızca aşılar hakkındaki araştırmalar tamamlanırsa işe dönebileceklerini bildirdi.

The Times gazetesine göre Leila Centner, Facebook sayfasında da aşı karşıtı bir görüş paylaştı.





Centner, eşi David ile birlikte kendisini "sağlık özgürlüğü savunucuları" olarak niteliyor ve velilere diğer hastalıklar için aşı muafiyet formu doldurma konusunda yardımcı oluyor.

Bölgedeki öğretmen örgütlenmesi olan Dade Öğretmenler Birliği ise son gelişmenin ardından yaptığı açıklamada "Bu güvencesiz çalışma koşulları bizi dehşete düşürdü" ifadelerini kullandı:

"Sendikal örgütlenmenin olmadığı bunun gibi okullarda öğretmenlerin haklarının böylesine ihlal edilmesi korkunç."

Dünyada Covid-19 ve aşılar konusunda yanlış bilgiler, özellikle sosyal medya platformları üzerinden hızla yayılıyor ve binlerce kişiyi etkisi altına alabiliyor.

Aşıların olumsuz etkileriyle ilgili komplolar, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok kitlesel protestoya da dayanak oldu.

Bilim insanları ve sağlık otoriteleri ise sırası gelen herkesin Covid-19 aşısını yaptırmasını tavsiye ediyor.

Tüm dünyada Covid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyarı geçti.

Ülkelerin sağlık otoritelerinin onay verdiği Covid-19 aşılarının güvenli ve etkili olduğu, koronavirüs kaynaklı can kayıplarını ve ağır hastalanmayı önemli ölçüde azalttığı bilimsel olarak gösterildi.

Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı
Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Miami, Okul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı - Son Dakika Dünya

BBC

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