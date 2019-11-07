Aşı korkusu ağlattı

Tokat'ta karma aşı olan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, bazı öğrenciler ise sakinliğini korudu.



Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre İlkokulunda öğrencilere difteri, boğmaca ve tetanoz aşıları yapıldı. Sınıflarında iğne yapacak olan hemşireleri gören bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan öğrencilerin yanı sıra iğneden korkmayan öğrenciler ise arkadaşlarına moral vermeye çalıştı. Korku ile karışık duygularını yenmeye çalışan öğrencilerin aşı sınavı kameralara yansıdı. Okul Müdürü Sinan Çalışkan, 217 birinci sınıf öğrencisine karma aşı yapıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz bu duruma hazırlıklı, korku heyecan hepsi bir arada yaşandı. Elimizden geldiği kadar öğrencilerin aşı korkusunu yenmeye çalıştık ama yine de başarılı olamadığımız durumlarda söz konusu. Sağlık görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - TOKAT