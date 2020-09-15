HATAY Asi Nehri'de su sümbülleri yine görülmeye başladı - Son Dakika

Asi Nehri'de su sümbülleri yine görülmeye başladı

HATAY'ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) yeniden görülmeye başlandı. Geçen yıllarda Asi Nehri'nin Antakya şehir merkezi noktasını metrelerce mesafede kaplayan su sümbülleri, nehrin farklı noktalarında da çoğalmaya başladı. Vatandaşlar, 'Hatay'ın incisi' diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istedi. Her yıl Suriye taraflarından Hatay'a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, artmaya devam ediyor.