Asi Nehri kıyılarında yetiştirilen lif kabakları temizlik ürünlerine dönüştürülüyor - Son Dakika

Hatay'da Asi Nehri kıyılarında yetiştirilen lif kabakları, farklı alanlarda temizlik ürününe dönüştürülüyor.

Suyu çok sevmesi dolayısıyla sulak alanlarda yetiştirilen kabakgiller familyasından olan lif kabakları, belli bir işlemden geçirildikten sonra bulaşık süngeri ve banyo kesesi olarak kullanılabiliyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde lif kabağı üreten 50 yaşındaki Zaman İstanbullu, AA muhabirine, 20 dönümlük tarlasında 10 yıldır aile üyeleriyle bu işi yaptığını söyledi.

Lif kabağı yetiştirmenin çok zahmetli ve masraflı olduğunu belirten İstanbullu, şubat ayında ektikleri lif kabağı tohumlarının ekim- kasım aylarında olgunlaşıp hasat edildiğini dile getirdi.

İstanbullu, yaklaşık 60-70 santim uzunluğa ulaşan lif kabaklarını topladıktan sonra kabuklarının rahat soyulabilmesi için bir süre su havuzlarında bekletip daha sonra kurutmaya bıraktıklarını anlattı.

Getirisi iyi olan lif kabaklarını tüccarlara sattıklarını aktaran İstanbullu, şöyle konuştu:

"Lif kabağı gübreyi ve suyu çok seven bir bitkidir. Zahmetli ve ağır bir iş. Kabak liflerinin tarladan havuzlara getirilmesi ve taşınması zordur. En yorucu tarafı da orasıdır. Lif kabakları temmuz ayında çiçek açmaya başlar. Ekim ve kasım aylarında olgunlaşan her kökten 8-10 lif kabağı topluyoruz. Aralık ayının sonuna kadar hasadı devam eder. Bu bitki ne fazla sıcağı ne de soğuğu sever. Ben bu işi ailemle ve imece usulü komşularımla yapıyorum. Kabak liflerini tüccarlara tanesini 5-8 liraya satıyoruz. Kabak lifleri işlendikten sonra genelde banyo kesesi ve bulaşık süngeri olarak olarak kullanılıyor. Lif kabakları doğal olduğu ve içerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmadığı için cilde çok faydalı."

"Son aşamaya kadar getirilmesi çok zor"

Üretici Manolya Çolak da çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte lif kabağı yetiştirdiklerini söyledi.

Lif kabağı yetiştirmenin zor olduğunu vurgulayan Çolak, "Tarladan toplanması, yıkanması ve temizlenerek son aşamaya kadar getirilmesi çok zor. Güzel bir getirisi var ama bir o kadar götürüsü de var. Tüccarlar daha çok kazanıyor. Biz bir lif kabağını ortalama 6 liraya satıyoruz. Tüccar ise bir lifi 5-6 parçaya bölerek tanesini 20 liradan satıyor. " dedi.

Çolak, lif kabağının tanınması ve pazarlanmasını sağlamak için daha önce "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi" kapsamında çalışma yaptığını da sözlerine ekledi.