Asi Nehri'nde 2 ölü köpek bulundu - Son Dakika

Asi Nehri'nde 2 ölü köpek bulundu
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri üzerinde çuval içinde 2 ölü köpek bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri üzerinde çuval içinde 2 ölü köpek bulundu.
Vatandaşlar, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nde bir çuvalın içerisinde 2 köpek ölüsü olduğunu gördü.
Durumu yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:14 Kaynak: AA
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