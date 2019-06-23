Asi Nehri'nde balık ölümleri
36 dakika önce
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri gözlendi.
Lübnan
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:25 Kaynak: AA
'ın Bekaa Vadisi
'nin doğu kısmından doğan Suriye
'den geçerek Hatay
'dan Akdeniz
'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri gözlendi.
Asi Nehri'nin geçtiği Antakya
ve Defne
ilçelerinde su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.
AAsi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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